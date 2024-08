«Olbia in ritardo, deve recuperare» 

Olbia. Alla vigilia del debutto stagionale, che avverrà oggi al “Nespoli” (ore 18) in Coppa Italia contro la neo promossa Ilvamaddalena, Marco Amelia ha un solo obiettivo. «Diventare competitivi: siamo partiti in ritardo e dobbiamo recuperare terreno», spiega il nuovo allenatore dell’Olbia.

Sir Claudio insegna

Ma in realtà l’ex portiere e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 è molto ambizioso, come svelano i traguardi che si è posto decidendo di allenare i bianchi. Il primo riguarda l’Olbia. «Stiamo lavorando giorno e notte per costruire una squadra che possa mettere in campo anima, cuore e un gioco propositivo, un gruppo dalla mentalità vincente», dice Amelia, «per il quale abbiamo valutato oltre 650 giocatori, che possa far sentire orgoglioso chi ci segue». L’altro è personale. «Non avevo intenzione di fare la Serie D quest’anno, ma progetto, professionalità e idee chiare della società mi hanno convinto subito», è la premessa. «Voglio dimostrare il mio valore come allenatore: dopo anni di studi ed esperienze vorrei iniziare a costruire la mia carriera passando da una città come questa e da una regione che ha già visto un allenatore romano scriverne la storia calcistica. Per Olbia mi piacerebbe fare qualcosa che si possa avvicinare anche minimamente a quello che Claudio Ranieri ha fatto per Cagliari».

Non solo Coppa

Ieri Amelia ha parlato di tutto, delle favorite per il titolo, «Guidonia, Paganese, Savoia e Atletico Lodigiani», e dei singoli, La Rosa («che vedo in difesa e a centrocampo») e Arboleda («lo conosco dalle giovanili del Perugia, un giocatore come lui è un lusso»). Dei figli d’arte Totti, Maspero e Lucarelli, «che hanno il vantaggio di conoscere la strada che serve per arrivare a certi livelli e lo svantaggio del paragone col genitore», e del mercato, «dal quale arriveranno un attaccante, due under, un portiere e, forse, un altro difensore». Ma una cosa il tecnico romano ha rimarcato più volte. Ed è il senso di appartenenza, emerso con forza nei giorni del lutto per Giuseppe Cozzolino: «Mando un abbraccio da parte dell’Olbia alla famiglia Olbia per quello che abbiamo vissuto nell’ultima settimana: la scomparsa di uno dei nostri tifosi, in occasione della quale si è visto quanta vicinanza e affetto c’è intorno alla maglia».

In campo

Intanto questo pomeriggio si gioca, in casa. «Ci attende una partita tosta contro una squadra che ha vinto il campionato di Eccellenza e ha integrato il gruppo con acquisti che hanno potenziale, ma giocheremo nel nostro stadio e dovremo fare la partita», conclude il tecnico, che dall’altra parte ritroverà Carlo Cotroneo, allenatore dei maddalenini, già affrontato quando guidava la Lupa Roma e l’avversario il Ladispoli.

«Quell’anno ci giocavamo la salvezza: a noi andò bene, a loro no», ricorda Cotroneo, artefice del salto di categoria dell’Ilva: «Sarà un onore giocare a Olbia contro una delle squadre più importanti della Sardegna: più che il risultato mi aspetto risposte sul lavoro svolto. I ragazzi vorranno farsi valere, ma noi non abbiamo nulla da perdere: giocheremo su quello che ci concederanno, cercando di sfruttare le opportunità».

