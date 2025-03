Olbia in crisi, salta lo stipendio di febbraio 

Contrordine: ai dipendenti dell’Olbia Calcio lo stipendio di febbraio non verrà pagato entro oggi, come aveva assicurato il presidente Guido Surace la settimana scorsa, alla scadenza del termine del 20 marzo. I dipendenti, il gruppo squadra, gli amministrativi, i magazzinieri e via dicendo, non si sa quando verranno pagati.

L’unica indiscrezione trapelata ieri è che il responsabile dell’area tecnica Manuel Gonzalez avrebbe incontrato i giocatori mercoledì dopo l’allenamento per comunicargli che la mensilità arretrata non sarà versata secondo le promesse della proprietà. Vertici che, nelle persone di Guido Surace e Benno Raeber, hanno lasciato nel frattempo Olbia. Diretti (pare) in Svizzera, dove potrebbero incontrare Murat Yilmaz e ottenere da lui il denaro per portare a termine la stagione. A un girone esatto di distanza dal primo incontro tra l’investitore turco e la squadra, avvenuto in occasione della gara esterna col Savoia il 10 novembre, nel quale era stato annunciato che a disposizione del progetto c’erano «soldi a palate», l’Olbia si ritrova a fronteggiare nuove difficoltà economico-finanziarie.

Senza bilancio

Non è la prima volta che la società è in ritardo col pagamento degli stipendi per mancanza di fondi: le ultime due mensilità, per dire, sono state coperte dalla fideiussione dell’anno scorso e dai contributi regionali. A ciò si aggiunga che il club non avrebbe ancora presentato il bilancio della stagione 2023/24, per la quale avrebbe già ottenuto due proroghe: eventuali sanzioni legate ai ritardi si ripercuoterebbero sul prossimo campionato. Intanto, la squadra lotta per salvare quello in corso e ieri era regolarmente in campo al Geovillage per preparare il derby con la Costa Orientale Sarda, in programma domenica a Tertenia. Uno scontro diretto da non fallire – contro un avversario determinato a evitare la retrocessione diretta – che il tecnico dell’Olbia Ze Maria e il capo cannoniere dei bianchi Pasquale Costanzo salteranno per squalifica.

La sconfitta casalinga col Savoia, che ha interrotto il filotto di tre vittorie, può essere superata solo con un risultato pieno nel derby, altrimenti l’Olbia rischia di essere risucchiati nei playout, che con 33 punti in classifica e 2 di vantaggio sulla zona calda i galluresi sentono incombere. La salvezza stimola l’Olbia in campo, mentre fuori si riaffacciano i fantasmi di una gestione societaria non sempre all’altezza della situazione, come dimostrano il pasticcio combinato in sede di iscrizione alla Serie D, “salvata” dall’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha curato il ricorso per la riammissione, i quattro allenatori che si sono alternati quest’anno in panchina, il trattamento riservato ad alcuni giocatori, su tutti il capitano Luca La Rosa, messo ai margini del progetto e costretto a partire (verso il Budoni in Eccellenza), e l’allontanamento di Ninni Corda, che aveva contribuito a far partire la stagione. La speranza è che arrivino a breve buone nuove dalla società, chiamata innanzitutto a garantire un clima di serenità all’interno dell’Olbia Calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA