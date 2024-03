Olbia in caduta libera, la Juve Next Gen passeggia 

Olbia 0

Juventus Next Gen 4

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda (1’ st Scaringi), Bellodi, Palomba, Montebugnoli; Dessena (11’ st Zanchetta), La Rosa, Incerti (1’ st Gennari); Ragatzu (11’ st Zallu), Nanni, Catania (23’ st Scapin). In panchina Van der Want, Mordini, Mameli, Fabbri, Guidotti, Motolese, Bianchimano. Allenatore Gaburro.

Juventus Next Gen (3-4-3) : Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic (23’ st Stramaccioni); Perotti, Salifou, Hasa (23’ st Palumbo), Rouhi (32’ st Turicchia); Guerra (16’ st Iocolano), Cerri, Sekulov (16’ st Da Graca). In panchina Zelezny, Scaglia, Pedro, Mbangula, Comenencia, Bonetti. Allenatore Brambilla.

Arbitro : Luongo di Napoli.

Reti : nel pt 3’ Guerra, 5’ Hasa, 42’ Sekulov, nel st 6’ Cerri.

Note : ammoniti Montebugnoli, Arboleda (O) e Da Graca (J). Recupero 0’ pt-2’ st. Spettatori 802.

Olbia. Più che un salto di qualità, contro la Juventus Next Generation l’Olbia fa un doppio salto carpiato all’indietro: allo stadio “Nespoli”, nel turno infrasettimanale valido per l’11ª giornata di ritorno di Serie C, la squadra di Marco Gaburro affonda, colpita duro dai baby bianconeri a segno 4-0.

A fondo

E sprofonda in classifica, sempre più penultima con 22 punti, a -11 dalla zona salvezza, e col rischio concreto di perdere pure il treno dei playout. La resa già nel primo tempo. Olbia sparring partner del pugile bianconero, che in 5’ è avanti 2-0: il vantaggio lo sigla Guerra in un amen, servito dall’incontenibile Sekulov, il raddoppio Hasa con un eurogol. Al quarto d’ora, dagli sviluppi di un angolo, Muharemovic sfiora il tris, che arriva a ridosso dell’intervallo firmato da Sekulov (che 10’ prima aveva colpito il palo di testa). I giocatori guadagnano gli spogliatoi accompagnati dai fischi dei tifosi, mentre in Curva Mare, disertata dagli ultras, spicca lo striscione “No alle squadre B”. Così come in tribuna spicca la presenza di Ninni Corda, che torna al “Nespoli” per la prima volta da tanto tempo come consulente della SwissPro, proprietaria dell’Olbia. In avvio di ripresa Cerri cala il poker, superata la mezz’ora Nanni fallisce il gol della bandiera, idem Scapin.

