Olbia in caduta libera, il pontedera passeggia 

Olbia 0

Pontedera 3

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi (36’ st Palomba), Motolese, Montebugnoli; Dessena (27’ st Mameli), Zanchetta (15’ st Contini), Biancu (27’ st La Rosa); Zallu, Scapin (1’ st Nanni), Ragatzu. In panchina Palmisani, Van der Want, Incerti, Mordini, Belloni, Fabbri, Gennari. Allenatore Greco.

Pontedera (3-4-1-2) : Vivoli; Calvani, Martinelli, Angori; Perretta, Espeche, Ignacchiti, Ianesi (41’ st Salvadori); Benedetti (33’ st Fossati); Delpupo (21’ st Guidi), Nicastro (33’ st Selleri). In panchina Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice. Allenatore Canzi.

Arbitro : Grasso di Ariano Irpino.

Reti : 11’ pt Zanchetta (a), 4’ st Delpupo, 23’ st Ianesi.

Note : ammoniti Scapin, Dessena, La Rosa (O), Nicastro, Selleri e Ianesi (P). Recupero: 1’ pt-3’ st. Spettatori 515.

Olbia. Sprofondo bianco. Reduce dallo 0-4 col Pescara, l’Olbia cede 0-3 al Pontedera dell’ex Max Canzi tra le mura amiche del “Nespoli” e senza colpo ferire.

La 18ª giornata di Serie C riserva alla squadra di Leandro Greco la nona sconfitta in campionato. A fine gara i bianchi, a rischio playout, vanno sotto la curva e si beccano la contestazione dei tifosi. Poi in sala stampa irrompe l’allenatore, che rilascia una dichiarazione spontanea e si congeda: «Chiedo scusa al direttore Tatti, al presidente Marino e alla città: la responsabilità è solo mia, e non lo dico perché devo recitare la parte ma perché ritengo che sia così. Mi dispiace tanto, perché in testa avevo altre cose. Poi ci sarà modo di lavorare, e sono convinto che questa squadra otterrà quello che deve». Chiarito dalla società che quelle di Greco, in carica da luglio e “rinnovato” da poco fino al 2025, non sono dimissioni, di certo c’è che a Ferrara sabato contro la Spal, nell’ultima dell’anno, l’Olbia dovrà resuscitare.

La partita col Pontedera, come quella di Pescara, l’ha giocata una squadra moribonda, tanto che la cronaca si condensa nei gol dei toscani: in svantaggio dopo 11’ su autorete di Zanchetta, i galluresi subiscono il raddoppio a inizio ripresa, trafitti dall’ex Cagliari Delpupo (4’); il tris ospite al 23’ con Ianesi.

