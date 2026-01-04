olbia in caduta libera 

Olbia 1
Albalonga 4
Olbia (4-4-2) : Viscovo; Moretti (35’ st Fiorletta), M. Perrone, Congiu, Putzu; Saggia, Mameli (41’ st Cassitta), Biancu, Cabrera (44’ st Cubeddu); Deiana Testoni (26’ st Furtado), Ragatzu. In panchina S. Perrone, Marrazzo. Allenatore Carafa.
Albalonga (4-2-3-1) : Fallani; Terribili, Angeli, Santoni, Succi; Rizzo (46’ st Cozzolino), Bensaja (32’ st Sirignano); Casari (36’ st Fazio), Manca, Giampaolo (20’ st Meledandri); Ingretolli (50’ st Zamperlin). In panchina Brusca, Moretta. Allenatore Panella.
Arbitro : Augello di Agrigento.
Reti : pt 14’ Ingretolli, 24’ Bensaja, 34’ Angeli; st 7’ Biancu, 30’ Meledandri.
Note : al 37’ espulso Carafa dalla panchina. Ammoniti Mameli, Saggia (O), Bensaja e Fazio (A). Spettatori circa 500.
Olbia. Il 2026 dell’Olbia inizia com’era finito il 2025: con una sconfitta, che a questo giro vale, però, il quartultimo posto in classifica a -3 dalla zona salvezza. L’Albalonga espugna il Nespoli alla prima di ritorno di Serie D con un sonoro 4-1. Il risultato inchioda i bianchi nei playout con 19 punti confermandone la crisi nera. Guidata dall’allenatore dei portieri Fabrizio Carafa dopo l’addio di Giancarlo Favarin, l’Olbia ci prova ma, complici il fardello mentale legato ai problemi societari e una rosa ridotta ai minimi termini, cede alla formazione laziale che schiera titolari gli ex Manca e Rizzo.
La gara
Prima occasione di marca gallurese, con Biancu che al 9’ libera al tiro Ragatzu il quale, però, calcia addosso al portiere. Più fortunati gli ospiti, che prima del quarto d’ora passano con Ingretolli col pallone che colpisce il palo interno prima di finire alle spalle di Viscovo. Tempo 10’ e l’Albalonga raddoppia con Bensaja su punizione, poi dopo un minuto si salva sulla linea di porta dagli sviluppi di un piazzato di Ragatzu. Che non sia giornata per i bianchi lo conferma il terzo gol subito al 34’ da Angeli. Nel frattempo Carafa viene espulso per un battibecco con la panchina ospite.
La ripresa
A inizio ripresa Moretti scalda i guantoni a Fallani, poi,da un calcio d’angolo l’Olbia accorcia le distanze con Biancu, che firma il tap-in vincente sulla respinta corta dell’estremo avversario sul tiro di Saggia (7’). Un minuto dopo Fallani si supera sul missile terra-aria di Ragatzu ma non c’è nulla da fare: al 30’ l’Albalonga si regala il poker col neo entrato Meledandri. Nel post partita Carafa ringrazia i giocatori sottolineando le occasioni avute. Quanto al cambio di proprietà, da cui dipende la nomina del nuovo allenatore, nessuna novità: con Carafa squalificato, in panchina contro il Valmontone andrà uno tra il club manager Riccardo Pecchi e il segretario Federico Russu.
RIPRODUZIONE RISERVATA