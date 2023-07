Olbia imballata, c’è ancora tanto da fare 

Buddusò. L’Olbia ha tanto su cui lavorare e Leandro Greco, che ha visto ieri la sua squadra pareggiare in rimonta 1-1 contro la Primavera del Cagliari, lo sa. A Carboni, a segno alla fine del primo tempo, replica Nanni a metà ripresa: nel mezzo il rigore sbagliato da Ragatzu.

Decisamente meglio, in avvio e per buona parte dei primi 45’, i ragazzi di Fabio Pisacane, che a Buddusò, sede del ritiro precampionato dei bianchi in vista della stagione 2023/24 di Serie C, si prendono la scena nell’allenamento congiunto del “Borucca”. Greco ripropone sostanzialmente la formazione vista nel Trofeo Sardegna contro il Cagliari la settimana prima: unica variazione sul tema del 4-3-3, Contini esterno d’attacco a destra al posto di Boganini. Più deciso il turnover rispetto alla prima uscita estiva per i ragazzi di Pisacane, che non falliscono l’approccio: l’Olbia fatica a prendere l’iniziativa subendo, per contro, quella dell’avversario, che più di una volta porta lo scompiglio dalle parti di Van der Want con Konate e Vinciguerra. Bianchi pericolosi con Biancu, su punizione, e Ragatzu su azione, ma dopo il 25’, quando i galluresi prendono le misure ai baby del Cagliari e la partita è più equilibrata.

Prima dell’intervallo però, meritatamente, i ragazzi di Pisacane trovano il vantaggio con Carboni, abile a capitalizzare un piazzato al limite dell’area. Nella ripresa, dopo la rasoiata a fil di palo del subentrato La Rosa, Ragatzu si procura un rigore (contatto con Pintus) e potrebbe riportare in equilibrio la sfida, ma dagli 11 metri colpisce il palo (13’). Non fallisce il bersaglio, un paio di minuti dopo, Nanni, per il definitivo 1-1. Oggi riposo: da domani si pensa al test di venerdì col Calangianus.

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda (1’ st Zallu), Bellodi (25’ st Palomba), Motolese, Montebugnoli (1’ st Fabbri); Dessena (1’ st Boganini), Zanchetta (31’ st Incerti), Biancu (1’ st La Rosa); Contini (1’ st Corti), Nanni (25’ st Scapin), Ragatzu (31’ st Cavuoti). In panchina Lamberti, Raspitzu, Caggiu, Belloni, Sanna, Concas, Dieni. Allenatore Greco.

Cagliari Primavera (4-3-1-2) : Wodzicki; Arba (13’ st Franke), Casali (31’ st Cogoni), Pintus, Idrissi; Sulev (1’ st Caddeo), Carboni (1’ st Conti), Mameli (20’ st Malfitano); Pulina (20’ st Deriu); Konate, Vinciguerra (13’ st Achour). In panchina Renna, Vitale, Mellino, Collu. Allenatore Pisacane.

Reti : nel pt, 44’ Carboni; nel st, 16’ Nanni.

