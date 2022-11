Olbia, il problema è il gol 

Olbia. Cercasi disperatamente bomber. Al netto di squalifiche, infortuni e beffe, come quella materializzatasi domenica a Carrara con l’autogol di Bellodi al 90’ valso il successo alla Carrarese, il problema vero l’Olbia ce l’ha in attacco. Se i bianchi, oggi penultimi, segnano col contagocce, vedi le 10 reti realizzate nelle prime 14 giornate del campionato di Serie C (contro le 19 subite), all’avversario basta un solo gol per fare bottino pieno: è accaduto al “Dei Marmi” e, prima ancora, con la Vis Pesaro, ma pure contro Fiorenzuola e Virtus Entella la squadra di Roberto Occhiuzzi ha perso col minimo scarto. Per non parlare delle difficoltà nel trasformare un pareggio in una vittoria e della frustrazione e del rischio di prendere gol al 90’, come a Carrara. Con 4 marcature Ragatzu è il capo cannoniere, seguito da Contini e Boganini (2 gol): trattasi di punte, ma è chiaro che al reparto avanzato dell’Olbia manca quella che fa la differenza. Per settimane i tifosi hanno invocato il nome dell’ex Cagliari Sau.

I seminari

Se da svincolato in Gallura è arrivato l’esterno Mordini, che ha esordito molto bene a Carrara, è lecito chiedersi se qualcosa di buono per l’attacco non sia possibile pescarlo adesso, evitando di arrivare alla riapertura del mercato a gennaio in condizioni disperate. Intanto, in collaborazione con la Geasar e l’Aia di Olbia, il club gallurese ha organizzato una serie di seminari sul miglioramento del comportamento in campo rivolta ai ragazzi del settore giovanile: ieri il primo appuntamento con l’arbitro Giua (Can A e B). Grande attesa per Pisacane: il collaboratore tecnico di Liverani al Cagliari sarà a Olbia per il terzo seminario, la cui data non è ancora stata fissata.

