Olbia, il gol latita  Solo otto centri: Ragatzu non basta 

Olbia. Dal momento che nel post partita non ha parlato, non è dato sapere cosa pensi Leandro Greco della prestazione offerta dall’Olbia domenica in casa della Juventus Next Gen, dove i bianchi hanno perso 3-1 scivolando in zona playout.

Ma è facile immaginare che il tecnico condivida le parole del direttore sportivo Tomaso Tatti, intervenuto al termine della sfida dell’11ª giornata di Serie C per sottolineare un concetto già espresso: «Sotto porta dobbiamo essere più cattivi». Con 8 reti realizzate l’Olbia è tra le squadre meno prolifiche del girone B, seconda nel triste record solo alle cenerentole Fermana e Sestri Levante (5 reti). Bottino magro in rapporto alle palle gol create. Occasioni che anche contro la Juventus Next Gen non sono mancate: almeno due limpide nel primo tempo e tre nella ripresa, al netto della rete di Nanni del momentaneo 2-1. Scontato dire che ai bianchi manca il bomber. E se anche Ragatzu dovesse fare il miracolo e bissare il primato dello scorso anno, chiuso con 19 centri, non è dal fantasista quartese - che pure con 3 reti è oggi il capo cannoniere dei galluresi - che deve arrivare il grosso dei gol. Con 2 marcature Nanni, che domenica ha sfiorato la doppietta, è in ritardo rispetto alle attese, ma al resto del reparto avanzato va peggio, dato che delle altre punte finora solo Contini è andato a segno nell’1-1 di Arezzo.

Scapin e Corti, rientrato domenica dopo tre turni di squalifica, non si sbloccano, ma una mano potrebbero darla anche i trequartisti Biancu e Cavuoti, che pure ci provano. Completano il quadro dei marcatori Bellodi, un difensore e Dessena, centrocampista. La qual cosa va benissimo, se non fosse che le loro reti dovrebbero essere un “di più”. Intanto anche il reparto arretrato, trafitto 14 volte, sta mostrando qualche crepa di troppo, col rischio che si inneschi un circolo vizioso qualora l’Olbia non mostrasse una pronta reazione. Quella che chiede Tatti in vista del Pineto, atteso giovedì al “Nespoli” per il recupero dell’8ª giornata. Appuntamento che Dessena, appena rientrato dall’infortunio, salterà per il rosso rimediato contro i baby bianconeri.

