Olbia, i proprietari dal sindaco Nizzi Progetto “graduale”  

Nel giorno della presentazione ufficiale di SwissPro, neo proprietaria dell’Olbia Calcio, martedì scorso, l’assenza dell’amministrazione comunale non è passata inosservata. Ma l’appuntamento era solo rimandato. Benno Räber, uno dei membri del consiglio di amministrazione e cso della newco svizzera che ha rilevato il 70 per cento delle quote sociali del club gallurese, è stato ricevuto due giorni dopo in Municipio da Settimo Nizzi. Il 57enne avvocato ha fatto visita al sindaco di Olbia insieme al figlio Dennis, incontro celebrato via social dal primo cittadino, già medico sociale dell’Olbia nell’era Mauro Putzu, che ha commentato: “Con l’augurio che possano costruire una grande squadra, li accogliamo con grande entusiasmo in una città che non smette di sognare un posto nel grande calcio”. Poi Räber è passato a trovare la squadra sul campo di allenamento: la gara interna di oggi col pari punti (15) Rimini è stata rinviata al 6 dicembre per gli impegni dei nazionali Nanni, Fabbri e Palmisani, ma la preparazione dei bianchi prosegue in vista della trasferta del 26 novembre sul campo del Sestri Levante, valida per la 14ª giornata.

Gli infortunati

La speranza del tecnico Leandro Greco è di recuperare Montebugnoli; difficile che ce la faccia Mordini, mentre per Boganini (si sa) se ne riparlerà il prossimo anno.

A proposito di 2024, con l’arrivo della SwissPro i tifosi sperano in un mercato di riparazione con i botti, ma dalle dichiarazioni rilasciate anche dal presidente Alessandro Marino, diventato socio di minoranza al 10 per cento al pari di Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara, così non sarà. Il progetto Olbia crescerà gradualmente, in campo e nelle strutture, senza le quali sognare in grande non è possibile. Un discorso che non riguarda solo il nuovo stadio: in ballo c’è pure la gestione dei campi del Geovillage attraverso l’assegnazione da parte del Cipnes. Assegnazione pluriennale che permetterebbe all’Olbia di investire nel miglioramento delle strutture e che necessita di fondi. Ma stando così le cose, solo gli svizzeri li possono fornire.

