olbia, i pagamenti entro il 10 luglio 

Olbia. Mentre SwissPro e Roberto Felleca dialogano per trovare l’accordo che permetta all’imprenditore selargino di entrare in gioco per organizzare, gestire e sovvenzionare la Serie D dell’Olbia, e Daniele Ragatzu lascia la Gallura, direzione Pontedera e Serie C, il tempo corre.

Per il 10 luglio dovranno essere saldate tre mensilità dei calciatori e dei membri dello staff tecnico, e dovrà essere presentata la domanda di iscrizione, costo 21.500 euro più la fideiussione da 31mila, corredata dalle liberatorie. Ciò significa che i pagamenti dovranno partire entro l’inizio della prossima settimana e che, per allora, la proprietà svizzera dovrà avere sul conto i 400mila euro necessari: pena la non ammissione al campionato e, va da sé, la possibilità di accordarsi con Felleca. Il saldo degli stipendi dei dipendenti sportivi è solo una delle condizioni poste dall’ex dirigente di Como e Foggia per salvare il club, perché stando così le cose, con gli svizzeri in difficoltà sul piano delle risorse finanziarie e umane utili a mantenere in piedi la baracca, di salvataggio si tratterebbe. L’altra riguarderebbe la gestione del settore giovanile, che Felleca vorrebbe scaricare integralmente sul presidente Guido Surace e i soci.

Ma in ballo potrebbe esserci anche l’acquisto di una parte delle quote dell’Olbia Calcio, che SwissPro detiene per il 70 per cento, col restante 30 in mano all’ex presidente Alessandro Marino e a Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara, che attenderebbero solo l’offerta giusta da parte degli elvetici per cederle. Felleca entrerebbe in società solo a debiti ridotti (si parla di alcuni milioni di euro), per cui si ragiona in prospettiva. Intanto, oggi Ragatzu dovrebbe firmare col Pontedera lasciando Olbia dopo 7 stagioni e 90 gol. Lunedì apre il calciomercato, ma l’esodo è già iniziato. Mentre all’orizzonte in entrata non ci sarebbe, per contro, nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA