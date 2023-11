Olbia, i nuovi proprietari: «Siamo qui per crescere» 

“Evoluzione e non rivoluzione” è il motto della SwissPro, neo proprietaria dell’Olbia Calcio. «Vogliamo migliorare e portare avanti ciò che è stato creato», ha rassicurato, presentandosi, Benno Räber, consigliere della neonata azienda svizzera diventata partner al 70 per cento di Alessandro Marino e i suoi soci, Gian Renzo Bazzu e Alex Tartara.

I “vecchi” proprietari restano al 10 per cento ciascuno e si occuperanno del lato sportivo del progetto, ovvero del club calcistico impegnato per l’ottavo anno di fila nel campionato di Serie C. Mentre la SwissPro curerà la parte imprenditoriale e tutto ciò che ruota intorno all’Olbia Calcio. Che non è tanto o solo il nuovo stadio, quanto «l’intrattenimento», come ha avuto modo di spiegare Räber, presente all’Aviazione generale dell’aeroporto di Olbia – negli stessi locali in cui nel 2015 si consumò la staffetta tra Pino Scanu e Marino alla guida dei bianchi – insieme a parte del team della SwissPro: il figlio Dennis e Guido Surace. Il presidente Klaus Schwerdoeger ha partecipato in collegamento video dall’Austria; assenti gli altri componenti del board Tom O’Connel, Jesse Hevor e Nicola, di cui non è stato specificato il cognome («Lo faremo in futuro perché al momento è impegnato con un altro club», ha detto Räber), ma si tratterebbe di Bignotti, oggi all’Yverdon, in Svizzera, ma con esperienze anche al Bellinzona di Gabriele Giulini, fratello del presidente del Cagliari Tommaso, e tra Genoa, Albinoleffe e Pavia.

Perché siamo qui

«La ragione per cui, dopo aver sondato diverse società, abbiamo deciso di investire in questo club, di cui Marino rimarrà presidente e responsabile, è perché è gestito bene e questo territorio rappresenta una delle aree più belle d’Italia e note per l’industria turistica: vogliamo creare opportunità intorno al club, guadagnare soldi non dalla squadra di calcio ma per la squadra», ha spiegato Räber, avvocato di professione, che ha raccontato i precedenti nel calcio inglese in materia di tesseramento di giocatori europei dopo la Brexit. Quanto ai capitali investiti nell’Olbia Calcio, il consigliere di SwissPro, che ha parlato anche di settore giovanile e di una squadra femminile, ha svelato: «I soldi sono nostri, ma per costruire un hotel come uno stadio succede che un po’ li metti tu e che altri arrivino dalle banche e da altri investitori privati». Vago il discorso sui tempi per il nuovo stadio («In Italia sono più lunghi che altrove», così Räber) e sul mercato per rinforzare la squadra di Leandro Greco, tredicesima in classifica con 15 punti dopo 13 giornate e presente ieri il larga parte («Possiamo solo spendere quello che guadagniamo», ha sottolineato il 57enne imprenditore elvetico).

Argomenti sui quali Marino è stato più esaustivo. «Per essere più ambiziosi nel tempo dobbiamo crescere ma in maniera sostenibile, attraverso nuove linee di business e ricavi», ha detto il presidente dell’Olbia. «In settimana avremo un incontro con l’amministrazione comunale e con Sportium, la società che ha seguito per noi il business plan del nuovo stadio, e credo che le cose possano progredire più velocemente della media», ha aggiunto Marino. Sollecitato sulla partnership col Cagliari, ha detto: «Che i loro giocatori vengano all’Olbia grazie alla nostra amicizia è un’opportunità, e la collaborazione durerà finché sarà cooperativa e non in competizione. Io resterò concentrato sulla parte tecnica più di prima, e questo permetterà una crescita in 3 o 4 anni in tutte le direzioni».