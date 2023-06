Olbia, i nomi sul taccuino 

Sul fonte mercato, l’ultimo nome accostato all’Olbia è quello di Nicholas Bensaja. Il centrocampista romano classe 1995, che in Serie C ha affrontato i bianchi con le maglie di Lucchese e Imolese, sarebbe finito nel mirino del direttore sportivo Tomaso Tatti.

Rinnovi e prestiti

Che se da una parte guarda ai nuovi acquisti per rafforzare una rosa che vanta già una decina di giocatori, tra i quali spiccano gli ex Cagliari Daniele Ragatzu, Daniele Dessena e Roberto Biancu e i nazionali sanmarinesi Filippo Fabbri e Nicola Nanni, dall’altra lavora ai rinnovi dei contratti in scadenza a fine mese. E ai prestiti. Per cominciare, sembrerebbe arrivata ai titoli di coda l’avventura a Olbia di Fabrizio Brignani ed Emerson, ma non quella di Luca La Rosa e Christian Arboleda, i cui rinnovi potrebbero essere annunciati a breve. Rimarrebbe a Olbia anche Gabriele Bellodi, in odore di acquisto a titolo definitivo dal Milan. Quanto ai volti nuovi, dal Cagliari in prestito arriveranno numerosi under: tra i più quotati Luigi Palomba, Davide Veroli, Sergio Sulis, Francesco Zallu, Nicolò Cavuoti, Isaias Delpupo e Michele Carboni, ma tra i pali potrebbe anche maturare il clamoroso ritorno di Giuseppe Ciocci, che però under, essendo un 2002, non è più.

In ritiro a Buddusò

L’obiettivo è iniziare il ritiro precampionato con una rosa ampia, per riuscire a trarre dal primo test estivo, il Trofeo Sardegna col Cagliari, in programma il 21 luglio al “Nespoli”, un minimo di indicazioni. Annunciate anche le amichevoli col Cagliari Primavera, il 30 luglio, e il Calangianus, il 4 agosto, entrambe a Buddusò, dove i bianchi prepareranno l’ottava stagione consecutiva in Serie C. La squadra del neo allenatore Leandro Greco si ritroverà il pomeriggio del 14 luglio al campo sportivo “Borucca”, dove inizieranno i test fisici di resistenza e forza, che proseguiranno sabato e domenica; da lunedì 17 inizieranno le sedute di allenamento, che si articoleranno in due sessioni giornaliere. L’Olbia rimarrà a Buddusò fino al 5 agosto, il 7 il ritorno in città per continuare la preparazione - nella quale verrà inserita un’altra amichevole, attorno al 12 agosto - in vista del debutto in Coppa Italia, fissato per il 20 agosto: facile che l’avversario sia la Torres, come l’anno scorso.

Le date della stagione

La prima giornata di campionato è invece in programma il 27 agosto: lunedì la Lega Pro ha ufficializzato le date del torneo, comunicando che ci saranno tre turni infrasettimanali, che l’ultima giornata della regular season si giocherà il 28 aprile e che i playoff inizieranno il 5 maggio e i playout l’11. Ancora ignoti, piuttosto, i nomi dei nuovi membri dello staff tecnico dell’Olbia: Greco, che dall’ultima stagione eredita il preparatore atletico Emanuele Bandinu e l’allenatore dei portieri Fabrizio Martellotta, si porterà dietro due uomini di fiducia nei ruoli di vice e match analyst, ma i loro volti non verranno svelati prima della prossima settimana.

