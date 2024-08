Olbia, i medici a gettone salvano il Pronto soccorso 

Anche i medici “a gettone” devono fare i codici rossi e gialli, con una media che oscilla tra 200 e 250 accessi al giorno il Pronto soccorso di Olbia non può funzionare diversamente. Il picco estivo di presenze nella città gallurese è stato affrontato al Giovanni Paolo II da due soli specialisti strutturati della medicina di emergenza urgenza. Il reparto è una trincea e il personale ha chiesto un incontro urgente ai sindacati per la condizione ormai permanente di stress da carico di lavoro.

«Gli operatori del Pronto soccorso di Olbia sono prossimi al crollo, non ce la fanno più»: dice Jessica Cardia, segretaria territoriale della Cgil Funzione pubblica. Ma è tutto il sistema dei Pronto soccorso della Gallura che sta cedendo in questi giorni, anche a Tempio e La Maddalena si combatte ogni giorno per garantire le prestazioni, ma anche per non crollare a terra.

La Cgil, insieme alla Uil, sta studiando i dati di questa estate terribile del Pronto soccorso di Olbia, per tutto il personale è stata una prova durissima, con elementi sconfortanti se si guardano nel dettaglio le caratteristiche (qualità e quantità) degli accessi.

Accessi impropri

Intanto balza subito all’occhio la richiesta di prestazioni del tutto improprie. Si parla di migliaia di accessi di persone che, se la medicina territoriale esistesse ancora, sarebbero state curate senza problemi da guardie mediche e turistiche. Jessica Cardia spiega: «In queste ore è tutto il sistema sotto pressione. La medicina territoriale è in pesante crisi, quindi l’utenza si riversa nei Pronto soccorso. Olbia è il servizio che maggiormente è sottoposto alle pesanti sollecitazioni di un bacino di utenza notevolmente ampliato. A cascata entra in sofferenza il Pronto Soccorso di Sassari. Dall’ospedale di Tempio, il trasferimento di pazienti è continuo».

Ma il personale sanitario ha chiesto alla Cgil e alla Uil una azione urgente anche sotto altri profili. Ancora Cardia: «Agli operatori la Asl di Olbia non riconosce l’indennità di Pronto Soccorso, è difficile da credere ma è così. In una situazione come questa, con il personale in burnout , c’è anche il problema del mancato riconoscimento dell’indennità.

Altro tema è quello dello scorrimento delle graduatorie degli infermieri e degli Os. Servono nuove assunzioni subito. Ci hanno parlato di un prababile intervento della Asl in questo senso già a settembre, attendiamo di conoscere le decisioni della direzione. Se non ci saranno risposte, la Cgil e la Uil sono pronte a ripartire con la vertenza che ha già portato ad una prima giornata di sciopero».

