«Olbia, grazie di cuore» 

Olbia. Daniele Ragatzu ha firmato ieri il contratto col Pontedera e una lettera d’addio all’Olbia. O, meglio, dell’arrivederci. Con l’apertura del calciomercato, l’attaccante quartese, classe 1991, ha potuto siglare l’accordo che lo lega al club toscano.

Un triennale

Il contratto, un triennale, gli garantisce la possibilità di giocare ancora in Serie C, con buona pace dell’Olbia che avrebbe voluto trattenerlo dopo la retrocessione in Serie D. Queste le intenzioni manifestate ufficiosamente dalla proprietà svizzera, in silenzio dal 30 aprile: tra le parti ci sarebbe stato un incontro ma la situazione d’incertezza che avvolge il club, alle prese con la ricerca dei 380mila euro necessari per pagare gli stipendi entro il 10 luglio, pena la mancata ammissione al nuovo campionato, scoraggerebbe la bandiera più forte. Da qui la decisione di Ragatzu di cambiare casacca dopo 7 stagioni, 90 gol e 50 assist in maglia bianca. Il bomber a Pontedera troverà come allenatore Alessandro Agostini, suo ex compagno di squadra al Cagliari. Una scelta comunque non indolore, come emerge dalla lettera con cui Ragatzu saluta Olbia, l’Olbia e gli olbiesi. A partire dalla Curva Mare («tifosi veri che porterò sempre nel cuore», sottolinea il giocatore).

L’addio

«Faccio fatica a trovare le parole giuste per trasmettere il sentimento che mi lega alla squadra dell’Olbia e alla città. Provo a sintetizzare tutto attraverso una parola: GRAZIE», recita la missiva nella quale vengono citati allenatori, compagni di squadra e pure la stampa incontrata nell’avventura gallurese. «Ho pensato spesso a questo mio passo ma alle soglie dei miei 33 anni, preso atto del clima di incertezza che regna nella società, ho deciso di trovare una sistemazione che mi possa permettere di giocare ancora qualche anno a certi livelli. Lo faccio per mia figlia Vittoria e per mia moglie Nina, che fino a oggi mi hanno sempre accompagnato in questa meravigliosa storia d’amore verso la maglia bianca e la città», spiega. Per poi concludere con un arrivederci: «Tenendo aperta la porta di un futuro rientro, ringrazio tutta la città per avermi adottato fin dal primo momento. A Olbia vorrei stabilirmi quando arriverà il momento di appendere le classiche scarpette al chiodo. Grazie di cuore a tutti. Vi voglio bene».

