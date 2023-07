Olbia, giro di vite sui controlli  

La scorsa estate era finita con una raffica di sequestri di chioschi e locali notturni, la stagione turistica 2023 è partita allo stesso modo. Anzi, peggio, perché la guerra dei decibel ora in Gallura sta salendo di livello. Adesso le vittime presunte della musica fuori controllo hanno cambiato strategie, le segnalazioni e le denunce sono preventive e chiamano in causa anche le amministrazioni comunali. Nei giorni scorsi, e anche ieri sera, la Polizia locale di Olbia e personale della Polizia di Stato hanno controllato decine di locali e beach club nelle principali località turistiche. Sono fioccate le sanzioni per le problematiche delle emissioni acustiche e ci sono anche i primi provvedimenti della magistratura. Dopo la chiusura amministrativa, con relativo sequestro penale, del beach club Rupis, di Porto Pollo (Palau), la Procura di Tempio ha detto sì alla riapertura, come chiedeva il difensore Giovanni Azzena. Club aperto, dunque, ma solo con musica sino alla mezzanotte e per un numero di clienti che non può superare quota 200. Altre sanzioni sono state inflitte a Porto Rotondo e nella zona di Li Cuncheddi, tutte località del territorio di Olbia.

Il caso di Arzachena

La guerra dei decibel va in crescendo, dunque, e chi sostiene di non poter più dormire si rivolge direttamente al Tar. Succede ad Arzachena, dove una famiglia residente nella località La Sciumara, non solo ha chiesto la condanna del Comune per la mancata cessazione dell’inquinamento acustico proveniente da un locale, ma soprattutto per la mancata adozione del Piano di classificazione acustica. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso con un provvedimento che obbliga il Comune di Arzachena di dotarsi di un piano per prevenire l’inquinamento acustico e tutelare i residenti. La sentenza non è sfuggita a chi è sul piede di guerra perché ritiene di avere il diritto al silenzio, soprattutto nelle ore notturne.

Osservate speciali

In Costa Smeralda sono osservate speciali le spiagge di Capriccioli e Liscia Ruja. In alcuni beach club sono comparse casse e impianti di notevole potenza. Lo scorso anno, i proprietari delle ville a ridosso di Capriccioli avevano minacciato una class action. Ora stanno aspettando, fonometro alla mano.

