Olbia già al completo 

Olbia. All’appello dell’Olbia manca solo il portiere da affiancare al confermato Van der Want: con l’acquisto a titolo definitivo di Zanchetta dalla Spal, il resto della rosa a disposizione del neo tecnico Leandro Greco sarebbe, infatti, al completo.

La formazione

In difesa l’ex Südtirol può contare sui già noti Arboleda, Bellodi, Fabbri e Mordini più le new entry Montebugnoli e Motolese; a centrocampo Zanchetta fa reparto con Biancu, Dessena, Incerti, La Rosa, Palesi e Belloni, al rientro dal Cagliari Primavera, mentre in attacco ai reduci dall’ultimo campionato di Serie C, Boganini, Corti, Nanni e Ragatzu, si è aggiunto Scapin. Se si sommano i tre under in prestito dal Cagliari Palomba, Zallu e Cavuoti, già a Buddusò, la squadra è fatta. Aggregati per il ritiro, iniziato giovedì, anche i giocatori delle giovanili Dieni, Catte, Caggiu, Barbieri, Carta, Concas e Sanna, più il portierino in prova Innocenti, classe 2006. Dispiace per il famigerato Batman, scartato perché non avrebbe superato le visite mediche: la telenovela fake, che voleva un campione dal profilo segreto in arrivo a Olbia, si è conclusa con un post sui social, proprio dove era iniziata qualche settimana fa.

Vero e falso

Le voci sul ritorno di Udoh sarebbero, infine, solo gossip. Vere sembrerebbero, invece, le attenzioni di alcune società per Biancu, tanto che il direttore sportivo dei galluresi Tomaso Tatti non ne ha escluso la partenza. «Biancu», ha detto, «è molto giovane, nel momento in cui dovesse arrivare una proposta di un grande club la valuteremo insieme». A quel punto, a fronte di uneventuale ’uscita, ci sarebbe un’altra entrata.

Intanto l’Olbia ha iniziato la preparazione: primo test venerdì al “Nespoli” contro il Cagliari nella 7ª edizione del Trofeo Sardegna. La stagione partirà ufficialmente il 20 agosto con la Coppa Italia, che dovrebbe opporre i bianchi alla Torres; il 27 la prima di campionato. Quanto al girone, il presidente Alessandro Marino ha chiarito la situazione alla luce dei rumors sull’inserimento dell’Olbia nel gruppo meridionale: «In seguito a una sentenza di pochi anni fa, arrivata dopo un ricorso della Viterbese, si è stabilito che per la Sardegna non conta la latitudine ma i collegamenti aerei e navali: per questo vedo difficile che Olbia e Torres possano essere inserite nel girone C».

RIPRODUZIONE RISERVATA