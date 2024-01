Olbia, Gaburro vuole dare subito la scossa in casa 

Olbia. Alla vigilia della gara casalinga con l’Arezzo l’Olbia presenta Marco Gaburro, chiamato a sostituire Leandro Greco dopo la sconfitta nel derby con la Torres e a risollevare le sorti dei bianchi in Serie C.

«Pensiamo che il mister sia la persona giusta per rilanciare il nostro progetto», ha spiegato ieri il presidente Alessandro Marino, intervenuto nella sala stampa del “Nespoli” insieme al nuovo tecnico e al direttore sportivo Tomaso Tatti. «Dalla prestazione di Sassari si è capito che qualcosa si era rotto. L’esonero è una pratica che non ci appartiene, e quando accade è sempre un fallimento, ma è anche un’opportunità per invertire una tendenza troppo negativa». Che preoccupa anche i nuovi soci di maggioranza della SwissPro. «Con loro ci confrontiamo quotidianamente: la scelta di Gaburro è ampiamente condivisa tanto che non ho sentito altri tecnici», ha svelato il numero uno dei bianchi, che oggi (ore 14) se la vedranno con l’Arezzo in occasione della 4ª giornata di ritorno nel ricordo di Gigi Riva, scomparso lunedì, e di Bruno Nespoli, il portiere dei bianchi, aretino di Sansepolcro, morto dopo uno scontro di gioco il 25 gennaio 1960. «Era giunta l’ora di cambiare», ha detto invece Tatti. «Ringrazio Greco per il lavoro svolto, e in bocca al lupo al nuovo mister per una svolta che la squadra può ottenere: l’Olbia ha le carte in regola per fare un grande girone di ritorno».

Intanto la situazione è peggiorata: ora l’Olbia condivide l’ultimo posto con la Fermana, che venerdì ha sconfitto la Recanatese e l’ha agganciata a quota 17. «La classifica non soddisfa la società, altrimenti non sarei qui, ma non posso permettermi di guardarla», ha premesso Gaburro. «Devo far sì che questa squadra si ritrovi, perché era partita bene: l’obiettivo», ha poi aggiunto il 50enne allenatore veneto, «è migliorare tutte e due le fasi e recuperare i giocatori che possono fare la differenza. Con l’Arezzo sarà una gara difficile».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Schiavone, Dessena; Ragatzu, Nanni, Biancu. Allenatore Gaburro.

RIPRODUZIONE RISERVATA