Olbia, frenata su Felleca E Bellodi firma col Rimini 

Ufficialmente, l’Olbia è in silenzio stampa. Ufficiosamente, starebbe cercando i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti sportivi, 380 mila euro circa, entro il 10 luglio: pena la mancata ammissione al campionato.

Intanto, la trattativa con l’imprenditore selargino Roberto Felleca, che si è proposto per gestire la stagione sportiva dei bianchi, ha subito una battuta d’arresto. E dopo Daniele Ragatzu, che si è accordato col Pontedera, dove ritroverà l’ex Cagliari Alessandro Agostini, anche Gabriele Bellodi s’è accasato in Serie C: il difensore scuola Milan è prossimo alla firma col Rimini. L’Olbia perde così due colonne portanti, dalle quali, stando alle dichiarazioni ufficiose del presidente Guido Surace e soci, avrebbe voluto ripartire per costruire la squadra. Ma Ragatzu e Bellodi non sono che i primi giocatori in fuga: domani, con l’apertura del calciomercato, potrebbe salutare anche Roberto Biancu, in contatto con la Torres. L’incertezza che avvolge l’Olbia non è un bel biglietto da visita per la proprietà svizzera: la sensazione è che SwissPro stia provando a organizzare la stagione senza avere i mezzi per farlo, sul piano finanziario e delle professionalità, tanto da aver aperto all’accordo con Felleca. Negli ultimi giorni, però, la trattativa si è arenata: segno, forse, che SwissPro non ha trovato i soldi per saldare le pendenze della stagione passata, anche se qualcuno a Olbia scommette sul fatto che gli svizzeri abbiano semplicemente trovato un'alternativa a Felleca.

RIPRODUZIONE RISERVATA