«Olbia, fammi vedere a che punto sei» 

Olbia. L’Olbia è al lavoro da poco, Leandro Greco è alla prima assoluta da primo allenatore e il Cagliari del suo ex tecnico Claudio Ranieri, ospite stasera al “Nespoli” per la settima edizione del Trofeo Sardegna (ore 20), non sarà un cliente comodo.

Ma Greco, al debutto davanti al suo nuovo pubblico, ci tiene a fare bene. «I ragazzi stanno lavorando molto, abbiamo iniziato da pochi giorni e con carichi pesanti ma c’è molta voglia di vedere a che punto siamo, anche nelle piccole cose che abbiamo iniziato a provare: siamo curiosi di vedere quello che riusciamo a fare», spiega l’allenatore dei bianchi, impegnati dal 14 luglio in ritiro a Buddusò. Poi, si passa alla formazione anti Cagliari. Sulla quale l’ex Südtirol resta vago. «A grandi linee un’idea ce l’ho», premette, «c’è qualche acciacco, per cui valuteremo all’ultimo momento: stiamo cercando di dare a tutti continuità nel lavoro, però con questi primi giorni di lavoro così duri ci può stare che qualcuno debba essere preservato». Quanto a Ranieri, che l’ha allenato alla Roma facendolo debuttare (con gol) in Champions League, l’ex centrocampista dice: «Non mi ritengo ancora un allenatore, mi sto approcciando alla professione, per cui per me confrontarmi con lui, un grande tecnico che ho avuto la fortuna di avere, sarà un onore e un piacere, anche se in amichevole: ho seguito la cavalcata del Cagliari l’anno scorso, ci ho anche giocato contro, Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario ma non mi stupisce».

Infine, una battuta sul mercato che potrebbe veder partire Biancu e arrivare in prestito dall’Udinese il portiere under Piana. «Come tutte le squadre stiamo attenti al mercato, ma sono contento dei giocatori che ho: i ragazzi stanno lavorando tutti con la massima disponibilità, per cui mi ritengo soddisfatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA