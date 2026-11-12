Dalle hit più gettonate del momento al Capodanno vista mare più atteso dell’Isola, a Olbia, la notte più lunga dell'anno, tra le onde e le stelle, è con due giovani star della musica italiana. Nel cuore della città, dal suggestivo palco del molo Brin, si brinda all’anno che verrà con Irama e Anna (Pepe). La piazza di Olbia canta il countdown tra ballate romantiche e strofe rap.

Mr “X Factor”

Salito alla ribalta dopo la vittoria al talent show Amici nel 2018, la carriera musicale del cantautore toscano si è consolidata con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, conquistando il grande pubblico con sonorità pop e melodiche e brani diventati tormentoni, da “Mediterranea” a “Ovunque tu sarai”. Giudice nell’attuale edizione di “X Factor”, Irama ha collezionato cinquantasette dischi di platino e sei d’oro, oltre a collaborazioni di prestigio, e calca il palcoscenico olbiese dopo il debutto, a dicembre, del tour “A chi ci sarà sempre - Palasport 2026” che lo porterà nei principali palazzetti italiani.

La reginetta dei record

Dopo lo spettacolo pirotecnico sul golfo, riflettori puntati su Anna, regina di record di ascolti sulle piattaforme di streaming, unica cantante italiana ad aver superato cento milioni di visualizzazioni su YouTube. Classe 2003, Anna è (anche) l'artista più giovane di sempre a conquistare la vetta della classifica Fimi dei singoli e vanta quarantotto dischi di platino e undici dischi d'oro. Dopo il trionfo del primo album “Vera Baddie”, rimasto in cima alle hit per nove settimane, la cantante ligure ha confermato il suo successo con il secondo progetto “Million Dollar Babe”, subito primo in classifica e certificato platino, e sul palco del molo Brin porterà anche il nuovo singolo “Veleno”, in rotazione radiofonica da fine mese. Spazio, poi, allo spettacolo Vida Loca per ballare fino alle prime luci dell’alba. Due concerti, uno spettacolo di fuochi d’artificio e una festa tutta da ballare, format che vince non si cambia.

Gli obiettivi

«Siamo felici di ospitare questi due grandi artisti e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme: il nostro Capodanno è un momento importante perché unisce condivisione, festa e identità, rafforzando il legame tra la città e i suoi cittadini e offrendo, al tempo stesso, un richiamo per i visitatori da tutta Italia», commenta il sindaco, Settimo Nizzi. «In questi anni abbiamo lavorato per consolidare il ruolo di Olbia come punto di riferimento per i grandi eventi», sottolinea l’assessore ai Grandi eventi, Marco Balata, «interpretando le aspettative del pubblico e proponendo appuntamenti all’altezza della crescente attenzione che la nostra città ha saputo conquistare».

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