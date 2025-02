Olbia extralarge: sono 31 i giocatori 

Olbia. Tutti gli uomini del presidente Surace. Con l’ufficializzazione avvenuta mercoledì di Fahamedul Islam, esterno classe 2006, nato in Bangladesh ma cresciuto calcisticamente in Italia, tra Spezia e Sampdoria, salgono a 10 gli stranieri dell’Olbia.

Che diventeranno 11 non appena arriverà il transfert di Arnaud Luzayadio, 25enne terzino franco-congolese preannunciato da Zé Maria sabato scorso, alla vigilia dello scontro salvezza col Monterotondo. Chissà che il tecnico dei bianchi non possa averlo a disposizione per l’anticipo di domani con la capolista Cassino, di scena al “Nespoli” per la 6ª giornata di ritorno di Serie D. Sebbene, data l’ampiezza della rosa, l’imbarazzo della scelta all’ex Inter non manchi. Oltre a essere il decimo straniero Islam è, infatti, anche il 31esimo giocatore dell’Olbia, ciò che regala alla formazione gallurese un doppio primato del girone, anche se in fatto di stranieri l’Ilvamaddalena ne vanta (per adesso) un paio di più. Comunque sia un record per l’Olbia, che a fronte di 8 partenze negli ultimi due mesi ha ingaggiato 12 giocatori, e tra questi 6 stranieri: prima del bengalese Islam erano stati ufficializzati l’uruguagio Buschiazzo, il francese Diallo, il franco-congolese Massouema e i portoghesi De Jesus e Serra, che si aggiungono agli stranieri “della prima ora” Marie-Sainte, francese della Martinica, l’argentino Cabrera, l’inglese Marroni e il capoverdiano Furtado.

Non fa testo l’argentino Gonzalez, diventato a gennaio direttore tecnico. Nulla di strano per la proprietà svizzera (e dunque straniera) dell’Olbia, che punta ad attirare capitali dall’estero per sviluppare il progetto Olbia. Dopo aver salvato, va da sé, la categoria.

