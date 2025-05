Olbia, ecco la salvezza 

Olbia 3

Gelbison 3

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda (5’ st Diallo), Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo (30’ st Yanovskyy), Maspero; De Grazia (5’ st Luzayadio), Biancu (40’ st Massouema), Costanzo (40’ st Furtado); Ragatzu. In panchina Ascioti, Della Salandra, Cabrera, Islam. Allenatore Ze Maria.

Gelbison (3-5-2) : Tartaro (1’ st Apsits); Aprile, Gallo, Viscomi (17’ st Kosovan); Setola, Marcelli, Casella, De Pasquale, Fontanella (1’ st Croce); Liurni (17’ st Dambros), Golfo (40’ st Sognog). In panchina Colella, Accetta, Gigliotti. Allenatore Giampà.

Arbitro : Giannì di Reggio Emilia.

Reti : nel pt, 5’ Pani, 35’ Golfo, 37’ Ragatzu, 39’ Costanzo; nella ripresa, 4’ Croce, 15’ Liurni (r).

Note : ammoniti Di Chiara (O). Recupero: 2’ pt-0’ st. Spettatori 558.

Olbia. I 100 gol di Ragatzu, la doppia cifra di Costanzo ma, soprattutto, il punto della salvezza: con la Gelbison l’Olbia non si fa mancare nulla. Il match della 34ª e ultima giornata di Serie D termina 3-3, e vale alla squadra di Ze Maria quota 42 e la conferma della categoria. Ma al “Nespoli” va in scena anche lo spettacolo, con i bianchi che nel primo tempo sfoderano gol e giocate di alto livello.

Il miglior pareggio

La partenza è thrilling, con Buschiazzo costretto a neutralizzare sulla linea dopo 3’ l’incornata di Gallo. Gol fallito, gol subito: a giro di lancette Pani insacca da angolo di Maspero per il vantaggio dell’Olbia. I bianchi insistono a caccia del raddoppio, e superata la mezz’ora Maspero ci prova dalla bandierina, ma Tartaro allontana con la mano di richiamo. Nulla può invece al 35’ Di Chiara sull’incursione di Golfo, che servito da Marcelli ripristina l’equilibrio. In questo momento i galluresi sarebbero salvi, ma siccome è meglio non rischiare al 37’ Ragatzu si inventa un capolavoro di gol firmando il 2-1 dell’Olbia e la sua centesima rete in maglia bianca. L’ex Cagliari ci riprova a stretto giro, ma Tartaro fa buona guardia, salvo cedere al 39’ a Costanzo, che sigla il 3-1, tocca quota 10 gol in campionato e manda tutti negli spogliatoi. A inizio ripresa il neo entrato Croce accorcia le distanze, poi, al quarto d’ora, Liurni trasforma il rigore per un fallo di mano in area di Buschiazzo, ed è 3-3.

Il dopo gara

Tanto basta per accontentare tutti: i padroni di casa, salvi, e gli ospiti, che chiudono al secondo posto e pensano ai playoff. «Sono molto contento», dice Ze Maria. «Ringrazio i ragazzi, artefici di questa salvezza, e i tifosi, che mi hanno detto che ho fatto un’impresa, ma io sono stato solo uno strumento. Dispiace solo non aver avuto dalla società lo stesso rispetto che ho portato io: dal momento che ho messo piede a Olbia, a novembre, sono diventato il primo tifoso dell’Olbia». Ma un Ze Maria bis è possibile? «Sono stato chiaro con la società: molte cose devono cambiare. Ma non mi pare ci sia la volontà». Dunque Daniele Ragatzu. «Dedico il gol a mia sorella, che non c’è più, nel giorno del suo compleanno», esordisce l’attaccante cagliaritano. «L’ho cercato e l’ho trovato, e ringrazio la squadra che mi ha supportato. Con l’Olbia ho un altro anno di contratto: spero proprio di rimanere per riportarla tra i professionisti».

