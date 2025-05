Olbia e Zé Maria, altro contrasto: la storia è chiusa 

Olbia. Che non sarebbero passate sotto silenzio le bordate sparate dall’allenatore Zé Maria all’indirizzo dell’Olbia, alla vigilia e dopo l’ultima di campionato, era scontato.

All’indomani del 3-3 con la Gelbison, valso ai bianchi il punto della salvezza in Serie D, il presidente Guido Surace e il suo sodale Benno Raeber avrebbero avuto un confronto piuttosto duro col tecnico brasiliano, reo a loro dire di aver criticato pubblicamente la gestione della stagione da parte della proprietà svizzera e i ritardi nel pagamento degli stipendi: per la cronaca, marzo non è stato ancora saldato. Stando così le cose, a Olbia non ci sarà un Zé Maria “bis”, com’era facile intuire peraltro dalle parole dell’ex Inter, che domenica ha fatto partire i titoli di coda del suo film in Gallura.

«Ho detto ai giocatori che questa era la mia ultima partita con loro, perché non sono abituato a lavorare in certe condizioni», ha replicato il mister alla domanda su un eventuale rinnovo col club: «Nessuno è venuto a parlare con me in questi giorni sapendo che ero arrabbiato per tante situazioni. Per rimanere dovrebbero cambiare molte cose e la società lo sa, ma non penso che cambieranno. Quindi ringrazio tutti», ha poi aggiunto prima di sottolineare la disponibilità dei giocatori. E il sostegno dei tifosi: «A fine gara ho detto loro che questa non è la mia impresa: io sono stato solo uno strumento per portare la squadra fuori dalla situazione caotica in cui si trovava».

Con Zé Maria, arrivato a metà novembre, l’Olbia è risalita dal penultimo al decimo posto ottenendo una salvezza diretta tutt’altro che scontata in una delle stagioni più travagliate della storia ultracentenaria del club. Ma tant’è: i candidati a sostituirlo non mancheranno. Intanto, il tecnico potrebbe guidare la squadra oggi nell’ultimo impegno prima del rompete le righe: il quadrangolare di beneficienza del “Nespoli”. Dalle 18 i bianchi, in campo con due rappresentative, se la vedranno con Tavolara (Seconda categoria) e La Salette Olbia (retrocessa dalla Prima categoria). Le porte dello stadio apriranno alle 17,30 con accesso gratuito e la possibilità di fare delle donazioni che, insieme all’incasso del bar del “Nespoli”, verranno interamente devolute all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

