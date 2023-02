Olbia e Torres, cent’anni di derby 

Diakite, rossoblù match winner della partita con l’Alessandria, ha definito «una finale» l’incontro con l’Olbia. Roberto Occhiuzzi, tecnico dei galluresi, dopo il pari nelle Marche ha assicurato che la squadra avrebbe «lavorato duramente per ottenere il massimo». Si gioca alle 14,30 a meno di modifiche dell’ultimo momento ed è attesa l’affluenza delle grandi occasioni come nella gara giocata a ottobre a Sassari, quando sugli spalti del Vanni Sanna presero posto 4.500 tifosi, 150 dei quali olbiesi. Tra il pubblico c’era anche Francesco Ghirelli, all’epoca numero uno della Lega Pro (oggi il presidente è Matteo Marani e il vice Gianfranco Zola), che aveva definito il derby «emozionante e bellissimo, fa bene alla Sardegna e alla Serie C».

Domenica al Nespoli andrà in scena il trentesimo incrocio nei campionati professionistici, coi bianchi padroni di casa alla ricerca di un successo che dia la spinta finale verso la salvezza e gli avversari che cercheranno di vendicare la beffa subita all’andata al Vanni Sanna quando, passati in vantaggio all’85’, erano stati raggiunti nel recupero dal solito Daniele Ragatzu, spauracchio delle difese del torneo. Per bloccarlo servirà l’impegno di tutto il reparto arretrato.

Meno 4 giorni all’appuntamento dell’anno per le due sarde in Serie C: il derby. Lo scontro forse maggiormente sentito nell’Isola. Tra Olbia e Torres la rivalità è di vecchia data. Oltre cento le partite tra campionato, coppa e amichevoli, la prima delle quali risale agli anni Venti del secolo scorso.

L’ennesimo incrocio

All’andata

Le statistiche

Sarà il terzo incrocio dell’anno dopo il pari di quattro mesi fa e il successo dell’Olbia in Coppa Italia (2-1) qualche settimana prima. In precedenza le squadre si erano incontrate dieci volte in Serie C negli anni Sessanta e Settanta e altre 18 in Serie C2 tra il 1983-84 e il 2007-08. Le statistiche premiano la Torres, capace di conquistare 9 vittorie a fronte delle 6 dell’Olbia (14 i pareggi, ben dieci a reti bianche). Tra il 2010 e il 2012 sassaresi e galluresi si sono incontrati in Eccellenza (3 vittorie rossoblù e un pari), poi nel 2015-16 in Serie D e in questo caso entrambe le volte ebbe la meglio la Torres. Ma nella finale playoff il 29 maggio 2016 al Vanni Sanna si impose l’Olbia.

L’amichevole

Tra le amichevoli spicca senz’altro quella giocata a Sassari nel novembre 2013 poco dopo l’alluvione di Olbia. Perché davanti alle disgrazie anche la più accesa rivalità sportiva viene messa da parte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

