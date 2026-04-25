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Serie D.
26 aprile 2026 alle 00:24

Olbia e Monastir a caccia dei tre punti 

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A due giornate dalla fine del campionato di Serie D le squadre sarde lottano ancora per i rispettivi obiettivi, con Monastir, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda proiettate verso i playoff, il Budoni verso la salvezza diretta e l’Olbia che punta ai playout per confermare la categoria almeno agli spareggi.

La domenica si apre alle 14 con lo scontro diretto tra le pari punti (47) Monastir e Nocerina, una sfida casalinga che offre ai campidanesi (privi degli squalificati Simone Pinna e Abib Jah) la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare l’avversario ma anche di agganciare al terzo posto l’Albalonga ribaltando la griglia playoff.

Il traguardo piace anche al Latte Dolce, che alle 15 tra le mura amiche affronterà il già retrocesso Cassino. «Mancano due partite e con la classifica così corta i playoff possono essere ancora un obiettivo», ha sottolineato dopo il successo contro il Montespaccato, valso ai sassaresi la matematica salvezza, Riccardo Pinna. Il difensore salterà il match per squalifica al pari del compagno di reparto Giuseppe Aiello e dell’allenatore Michele Fini.

In campo nella tana del Valmontone, sempre alle 15, la Cos. Reduce da due sconfitte, la squadra di Francesco Loi (che sconta oggi la seconda di due giornate di squalifica) può sfruttare lo scontro diretto con i laziali per scalare la classifica e avvicinarsi alla zona promozione. Una sfida da tripla in schedina con un antagonista in forma e interessato allo stesso traguardo, che però in casa ha raccolto finora meno di quanto abbia fatto in trasferta.

Dunque la lotta salvezza che coinvolge Budoni e Olbia, in campo anch’esse alle 15. A +3 sui playout, in casa della Flaminia in corsa per il terzo posto, i biancazzurri vanno a caccia del miglior risultato possibile per prendere le distanze dalla zona retrocessione, che hanno abbandonato dopo le vittorie ottenute contro Cos e Atletico Lodigiani.

L’Olbia gioca al Nespoli lo scontro playout con l’Anzio. «Abbiamo il diritto e il dovere di credere che questa stagione possa essere salvata», dice il centrocampista Samuele Saggia presentando la seconda gara interna di fila. I bianchi, che dovranno fare a meno in difesa di Domenico Moretti (squalificato), si giocano una fetta importante di futuro: quanto visto nel turno precedente con la vice capolista Trastevere, sconfitta 3-2, tuttavia fa ben sperare.

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