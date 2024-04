Olbia e Marino, il grande freddo 

Olbia. Se il nuovo presidente dell’Olbia Guido Surace si dice ottimista e proiettato verso il 19 maggio e il ritorno dei playout, chi lo ha preceduto (Alessandro Marino) non è da meno, indicando come priorità «quella di stringersi attorno ai ragazzi al fine di ottenere la salvezza evitando ulteriori distrazioni».

Frizioni

Peccato però che tra le distrazioni, dopo la sconfitta 2-1 col Sestri Levante al Nespoli, ci siano le vicende societarie e il botta e risposta proprio tra l’attuale e l’ex massimo dirigente. Intervenuto sabato nel post partita per spiegare i motivi del cambio al vertice e smentire le voci sui presunti cattivi rapporti di Marino con la nuova proprietà (la società SwissPro), che avrebbero portato l’ex presidente a dimettersi due settimane fa, Surace ha spiegato che l’avvicendamento è arrivato anzitempo perché si erano create le giuste condizioni e che l’ex numero uno continuava a collaborare con l’Olbia, tanto da averla rappresentata a Roma qualche giorno prima.

La versione di Marino è arrivata un’ora dopo con un comunicato stampa nel quale, dopo aver confermato le dimissioni date il 17 marzo, ha smentito la collaborazione con l’Olbia «in qualche modalità operativa» nonostante la «piena disponibilità» manifestata. Per la cronaca, a Roma il 28 marzo Marino si sarebbe presentato come consigliere per partecipare al Consiglio federale e non in rappresentanza del club gallurese. Che gli avrebbe comunque pagato la trasferta.

Il rischio D

Dopo 8 anni alla guida dei bianchi, Marino resta socio di minoranza al 10 per cento al pari di Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu. Almeno fino a quando SwissPro eserciterà l’opzione per l’acquisto delle quote diventando proprietaria al 100 per cento del club. Ciò detto, se le spiegazioni non convincono troppo la piazza le tempistiche non sono da meno. Nel momento più difficile dal ritorno in Serie C, datato 2016, l’Olbia avrebbe bisogno di tutto tranne che di quanto si vede in questi giorni. È palese che tra nuovi e vecchi soci il rapporto si sia incrinato, altrimenti Marino non si sarebbe dimesso il 17 marzo ufficializzandolo a distanza di 13 giorni - dopo un risultato così pesante per i bianchi, penultimi a quota 25 punti con la Fermana a 5 gare dalla fine e, oggi, fuori dai playout - e smentendo (non un dettaglio) Surace. Ma quali che siano le ragioni dei dissidi interni, dall’esonero di Leandro Greco per Marco Gaburro all’accostamento di Ninni Corda all’Olbia come consulente di SwissPro, decisioni “subite” da Marino, chi rischia di pagarne le conseguenze è l’Olbia. E con essa i tifosi e la città, che non meritano la Serie D.

Si gioca

Domani si gioca col Rimini. «Se fai 3 punti rientri nei playout, senza i quali retrocedi direttamente: non abbiamo alternativa», sottolinea l’ex Gaburro. Basta parole: ora contano solo i fatti.

