olbia e cos avanti piano 

Olbia 1

Cos 1

Olbia (4-3-3) : Di Chiara; Arboleda, Marie-Saint, Pani, Yanovskyy; Marroni (21’ st Cabrera), La Rosa, Staffa (40’ st Rizzo); De Grazia, Furtado (40’ st Santi), Costanzo (26’ st Caggiu). In panchina Rizzitano, Anelli, Lucarelli, Bianchi, Chazarreta. Allenatore Zé Maria.

Costa Orientale Sarda (4-3-3) : Xaxa; Cabiddu (40’ st Piseddu), Monteleone, Derbali, Morlando; Demontis, Piredda (43’ st Sulis), Mattia Floris; Aloia, Pinna, Santoro (22’ st A. Loi). In panchina Maurizio Floris, Sartor, E. Loi, Caferri, Attah, Mameli. Allenatore Pinna.

Arbitro : Meta di Vicenza.

Reti : nel pt 8’ Santoro, 30’ Staffa.

Note : ammoniti De Grazia (O), Mattia Floris, Pinna e Cabiddu (C). Spettatori 544.

Olbia. Murat Yilmaz vorrà anche la Serie B, ma l’Olbia che pareggia 1-1 in rimonta con la Cos deve pensare seriamente e innanzitutto (se qualcuno avesse ancora dubbi) a salvare la categoria. Anche se ora i playout distano un punto.

La gara

Sotto l’occhio attento del finanziatore turco, in tribuna insieme col presidente Guido Surace e il suo socio Benno Raeber ma sparito al triplice fischio senza proferir parola, i bianchi strappano un punto ai sarrabesi nello scontro diretto della 12ª giornata di Serie D. Nel derby del “Nespoli” si sfidano le ultime della classe con nuovi tecnici in panchina e un gap tra loro di 4 punti: tanto è il vantaggio sulla Cos dell’Olbia reduce dal primo successo e desiderosa di dimostrare al suo pubblico che il 3-1 al Savoia del turno precedente non è stato un caso. A partire meglio però sono gli ospiti, che dopo 8’ passano in vantaggio con Santoro e prima del quarto d’ora sfiorano il raddoppio con l’ex Piredda. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: il palo colpito da Staffa al 17’ non è che l’antipasto del pareggio che lo stesso giocatore firma al 30’ dagli sviluppi di una punizione.

I commenti

Si va all’intervallo sull’1-1, risultato che rimane inchiodato nella ripresa, che scorre via tra cartellini gialli e sostituzioni. «Il pareggio accontenta gli avversari: abbiamo creato più occasioni da gol di loro ma abbiamo commesso molti errori, soprattutto nel primo tempo, e su un errore siamo stati puniti», dice Zé Maria a fine gara: «Riprenderemo a lavorare con maggiore carica: i ragazzi hanno bisogno di fiducia ma ce l’hanno sia da parte mia sia dalla società». E il turco? «Il mio rapporto con la proprietà è molto buono: mi hanno dato carta bianca, vogliono andare in B in 5 anni e sono contento di fare parte del progetto», conclude l’allenatore dell’Olbia. In silenzio stampa Sebastiano Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA