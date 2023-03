Olbia e Alghero, fusione di scali Pais: la Regione non interpellata  

L’operazione di queste ore appare come un’acquisizione di Sogeaal (capitale sociale di circa 7,5 milioni) da parte della Geasar, con un capitale sociale di 13 milioni. L’aumento di capitale previsto potrebbe arrivare fino a 12 milioni di euro. Il nuovo assetto vedrebbe la maggioranza delle azioni, direttamente e indirettamente, nelle mani di F2i Ligantia, società gestita da F2i SGR (che vede tra i suoi azionisti di minoranza anche la Fondazione di Sardegna) e per mezzo delle sue partecipate controlla numerosi aeroporti italiani; le Camere di commercio di Nuoro e Sassari avrebbero rispettivamente il 7,39% e il 9,38% delle quote, la Regione il 2,93%. Il resto, poca roba, sarebbe di Sfirs e Consorzio Costa Smeralda.

Nasce la Nord Sardegna Aeroporti, dall’unione delle società di gestione del “Costa Smeralda” di Olbia e del “Riviera del corallo” di Alghero Fertilia. «In data 20 e 21 marzo i consigli d’amministrazione di Geasar e di Sogeaal – spiega una nota – hanno approvato l’avvio del percorso che porterà alla fusione delle due realtà industriali in un’unica società di gestione aeroportuale di entrambi gli scali».

Un’operazione criticata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais e che mette sul chi va là i sindacati che, seppur favorevoli, annunciano «la massima vigilanza affinché il processo non penalizzi gli organici e le specificità dei singoli scali».

L’operazione

L’allarme

«Apprendo la notizia della fusione per incorporazione della Sogeaal da parte della Geasar.Senza entrare nel merito dell’operazione, che non conosco, rilevo proprio nella assenza di condivisione e scambio di informazioni con il tessuto sociale e istituzionale, prime fra tutte le istituzioni regionali, l’elemento di debolezza», sottolinea il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Sottolinea che è venuto a mancare un «preventivo e necessario approfondito confronto con gli azionisti pubblici, Regione Sardegna e Sfirs in testa».

Pais chiede un confronto con i vertici delle società di gestione degli aeroporti Costa Smeralda e Riviera del Corallo per «l'approfondimento di un tema fondamentale per l’intera Sardegna. Sarebbe stata auspicabile una decisione maggiormente partecipata della Regione, che è sempre intervenuta per sostenere gli investimenti negli scali e le politiche di sviluppo, nell’ottica di una soluzione condivisa riguardo la programmazione dei trasporti e dei flussi turistici della Sardegna, che investono anche profili occupazionali da difendere». Insomma, la Regione – conclude Pais – «non può essere vista solo come utile per richiedere finanziamenti e la Sardegna non è una colonia».

La nota

L’operazione – sottolinea il comunicato diffuso ieri – «ha lo scopo di valorizzare la complementarità degli scali, in un’ottica di pianificazione integrata di attività, servizi e investimenti, favorendo lo sviluppo e la creazione di ricchezza per l’intero territorio del Centro-Nord Sardegna». Non solo. «La nascita di Nord Sardegna Aeroporti anticipa e prepara la strada per la creazione di un unico polo industriale dei tre aeroporti sardi, volta a rafforzare la connettività nazionale e internazionale dell’Isola».

I sindacati

Tutte le sigle sindacali esprimono soddisfazione ma avvertono: «Vigileremo».

Sottolinea Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt Cgil: «Ben venga la sinergia, potrebbe essere un primo passo verso la realizzazione concreta di una regia unica dei tre aeroporti mantenendo pubblico quello di Cagliari».

Per i segretari regionali della Fit Cisl Ignazio Lai e Michele Palenzona, «questa operazione tra Geasar e Sogeaal non può che rafforzare l'intero sistema del trasporto aereo del Nord Sardegna, in attesa degli sviluppi sulla società unica regionale».

«Vigileremo - assicurano da Uiltrasporti il segretario generale William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca – affinché la fusione delle due società con la creazione di Nord Sardegna Aeroporti venga effettuata nella piena tutela dei lavoratori delle due realtà industriali e nel rispetto delle specificità e potenzialità di ogni singolo aeroporto».

Dice il segretario regionale Ugl Ta Nicola Contini: «Accogliamo con favore la notizia, è un’opportunità di sviluppo, ma è nostra intenzione indirizzare richieste ben precise ai vertici delle società coinvolte nella fusione in merito ai piani di crescita, sia in termini di volumi di traffico che di personale». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

