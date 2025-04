Olbia e Alghero: è boom di arrivi 

Novantaquattromila passeggeri in transito nei due aeroporti del nord Sardegna: è il numero di viaggiatori che stimano di accogliere gli scali aeroportuali di Alghero e Olbia per le festività pasquali, dal 17 al 22 aprile. Quarantaseimila quelli previsti al Costa Smeralda che rispetto allo scorso anno registra un incremento del 30 per cento, con una crescita rilevante nei mercati esteri sostenuta dall'aumento, pari al 35 per cento, dell'offerta dei voli internazionali, 33 collegamenti verso dieci paesi, che si aggiungono ai tredici nazionali. Al Riviera del Corallo sono ventinovemila i passeggeri attesi, registrando una crescita del 17 per cento: la città è collegata con otto paesi e diciassette rotte.

In totale, gli scali aeroportuali del nord dell'isola registrano una crescita del traffico del 39 per cento, pari a ventiseimila passeggeri in più, contando 578 movimenti e oltre centomila posti in vendita. Il network della Summer 2025, decollata a fine marzo, prevede sessantatre collegamenti per quattordici paesi, di cui ventuno nazionali e quarantadue internazionali, a conferma dell'attrattività crescente della destinazione anche oltre i confini italiani. Per l'estero dai due aeroporti si vola per Parigi, Berlino, Londra, Basilea, Ginevra, Monaco, Francoforte, Colonia, Amburgo, Amsterdam, Bruxelles, Barcellona, Madrid, Budapest e Bucarest. Tra le rotte domestiche operative per il periodo delle festività pasquali, oltre a Roma e Milano in regime di continuità territoriale, Bergamo, Bologna, Torino, Venezia e Verona che decollano da Olbia, Napoli, Palermo e Pisa da Alghero.

