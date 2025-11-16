Olbia e Alghero al rialzo per gestire i servizi al turismo 

L’altra faccia del turismo sono i servizi da assicurare a decine di migliaia di persone, i rifiuti da gestire, il traffico impazzito su strade inadeguate. Emergenze alle quali i principali comuni turistici sardi cercano di dare una risposta con l’aumento dell’imposta di soggiorno.

È il caso di Olbia e Alghero che negli ultimi giorni hanno deciso di ritoccare le cifre dopo gli incontri con gli operatori del settore. Che non sono entusiasti ma fanno buon viso a cattivo gioco. «Ci rendiamo conto che il Governo centrale taglia risorse ai Comuni che per assicurare i servizi ricorrono all’aumento dell’imposta di soggiorno», commenta il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca: «Non faremo le barricate ma ricordiamo che si tratta di un’imposta che non deve andare a finanziare servizi per cui già si pagano le tasse come la Tari».

Gli aumenti

Olbia nel 2024 è la città sarda che ha incassato di più con tre milioni e 274 mila euro. La Giunta comunale ha deliberato, a partire dal 2026, aumenti che vanno dai 50 centesimi a 1,5 euro a notte per alberghi dalle quattro stelle in giù ed extralberghiero. Nella delibera è indicata la destinazione: promozione turistica e potenziamento dei servizi di accoglienza, interventi sui decoro urbano, manutenzione e verde pubblico, potenziamento dei trasporti urbani e l’emergenza delle emergenze: il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alghero, seconda con circa tre milioni, ha approvato – col parere contrario dell’opposizione – un nuovo regolamento in Consiglio comunale. L’aumento riguarderà le strutture extralberghiere (escluse tende e camper) dove si passa da 1 a 2 euro e l’imposta è diventata unica per tutto l’anno (a Olbia lo era già). L’Amministrazione ha ribadito che ogni euro incassato sarà destinato a progetti concreti: dal decoro urbano alla cura del verde, dalla pulizia delle spiagge alla promozione territoriale, fino ai grandi eventi.

Federalberghi

Le organizzazioni di categoria non sono contrarie all’imposta purché non diventi una sorta di Bancomat. «E purché paghino tutti», commenta ancora Manca: «L’evasione nelle strutture extraalberghiere è ancora molto alta». I rifiuti sono un caso emblematico. «Tutti paghiamo la Tari e le imprese, come gli alberghi, la pagano ancora più alta. Chi affitta gli appartamenti paga come un privato ma è proprio la tipologia che crea più problemi di gestione. E sappiamo bene che nell’80 per cento dei casi si tratta ugualmente di attività imprenditoriali». L’imposta di soggiorno, insomma, dovrebbe avere un altro scopo. «È importante che ci sia chiarezza sulla destinazione, che non si esageri con gli aumenti e sarebbe auspicabile un coordinamento sulle tariffe.

