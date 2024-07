Olbia, dalla Turchia i soldi della speranza? 

Olbia. Sarebbero di un imprenditore turco i soldi che hanno permesso all’Olbia di saldare gli stipendi arretrati, pagare l’iscrizione e fornire la fideiussione in vista del ricorso contro la non ammissione alla Serie D, affidato all’avvocato Eduardo Chiacchio. Lo stesso imprenditore che a novembre avrebbe prestato a SwissPro il milione e 400mila euro per acquistare il 70 per cento delle quote del club. Ma tant’è: dopo la clamorosa sbandata della proprietà svizzera, che per gli adempimenti richiesti in sede di presentazione della domanda di ammissione al campionato si era affidata al famigerato Alessandro Nuccilli, salvo poi scoprire, di fronte alla bocciatura della Covisod, che l’imprenditore romano non aveva pagato nulla, l’Olbia corre ai ripari saldando quanto dovuto e torna in corsa per la D. A maggior ragione se per difenderne la causa il presidente Guido Surace ha scelto il miglior avvocato possibile. «Premesso che non accetto incarichi per risultati palesemente infondati, se ribatteremo alle motivazioni dell’esclusione, punto per punto, con attenzione, scrupolosità e zelo, abbiamo ottime possibilità che il ricorso venga accolto anche grazie all’impegno finanziario del presidente», dice Chiacchio.

«Lavorerò fino a notte fonda per presentare il ricorso prima possibile e ribaltare la sentenza sapendo di avere contro diffidenze e perplessità create nei giorni scorsi per disposizioni che sono risultate poco edificanti. Ma che l’Olbia sia ora affiancata dal mio nome», aggiunge il legale, che ha tempo fino alle 14 di lunedì per il ricorso, «garantisce maggiore fiducia nella società».

