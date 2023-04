Olbia cresce, raddoppiano gli asili 

All'esercito dei centottanta bambini ospitati nei tre asili nido comunali, in via Lupacciolu, via Botticelli e via Gallura (oltre quelli che frequentano l'asilo aziendale riservato ai dipendenti del Comune), se ne aggiungeranno altrettanti nel giro di due anni. Approvati, qualche giorno fa, dalla Giunta, i progetti di fattibilità tecnico economica, è in corso di pubblicazione la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, con avvio a novembre, per la costruzione di due nuovi edifici che, per effetto del cronoprogramma stabilito dal Pnrr con cui sono finanziati, dovranno essere finiti entro dicembre 2025.

Ampi spazi verdi

Fuori dalle zone con vincoli idrogeologici, immersi nel verde e in posizione strategica perché facilmente raggiungibili, un asilo nido sorgerà in via dell’Acquamarina, in località Tannaule, e l’altro in via Catanzaro, nel quartiere Bandinu. Circa cinquecento metri quadri, con tre ampie aule e uno spazio collettivo, più trecento metri quadrati di spazi esterni, il primo, che accoglierà ottantacinque bimbi dai sei ai trentasei mesi: quasi come un castello di costruzione colorate e coperto da un tetto fotovoltaico, l'asilo è diviso in spazi separati da ampie vetrate, pensati per agevolare l'interazione tra i piccoli e la loro autonomia. Con affaccio sul verde, il giardino è attrezzato per ogni età e sarà rifinito con decine di lecci e ulivi (e piante dal basso potere allergenico). Oltre due milioni di euro, l'importo per la sua realizzazione di cui più di un milione e settecentomila già disponibili. È di due milioni e ottocentomila euro, invece, il costo per il secondo asilo nido che ospiterà novantotto piccoli, il 50 per cento dei posti complessivi in città. Oltre mille metri quadri, di cui circa novecento per il fabbricato, costruito con materiali ecocompatibili, ambienti polivalenti e impianti energetici di ultima generazione, provvisto di un ampio parcheggio.

Giovane e in crescita

«L’enorme afflusso di richieste di ammissione alle graduatorie che arrivano ogni anno dimostra la necessità di ampliare l'offerta con la costruzione di nuovi nidi che rispondano alle esigenze della didattica moderna, conferma il segno positivo davanti alle nascite che fanno di Olbia una città in crescita e sempre più giovane e dimostra la crescente occupabilità, nel nostro territorio, delle donne e delle mamme», dice l'assessora alla Pubblica istruzione, Sabrina Serra.