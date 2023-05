Olbia cresce, meno nati ma sempre più arrivi dai centri vicini 

Olbia continua a crescere e si conferma la terza realtà urbana della Sardegna, prendendo come riferimento l'area vasta di Cagliari che comprende anche Quartu, terzo comune dell'Isola per abitanti, e anche l'unica che vede aumentare la sua popolazione.

La città, in controtendenza rispetto a quanto succede nel resto della regione, nei primi due mesi del 2023 ha visto i suoi residenti salire a 61.095, registrando un aumento percentuale dello 0,07 per cento: al primo gennaio infatti i residenti erano 61.048. Ad elaborare e diffondere i dati è il centro studi del Cipnes, il consorzio industriale del nord Sardegna e Gallura che ha lavorato sui numeri forniti dall'aggiornamento periodico di Demo Istat. Alla base dell'incremento demografico olbiese vi è in larga parte l'arrivo di nuovi residenti. Il saldo migratorio interno ha registrato infatti un +112 per cento è quello con l'estero un +72 per cento. Negativo il saldo naturale con -68 per cento (nuove nascite). Significa che sempre più persone, soprattutto dai centri abitati limitrofi ad Olbia, scelgono la città gallurese per vivere e lavorare. Nello stesso periodo di tempo la Sardegna ha, invece, subìto un calo percentuale dello 0.15 Per cento. La prima città è sempre Cagliari, seguita da Sassari. Terzo posto per Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA