Olbia cresce ma non nelle culle 

Dinamica e vivace, Olbia continua a crescere, in controtendenza rispetto alle città più popolose dell'isola che, invece, contano sempre meno abitanti. A dirlo, il Bilancio demografico Istat 2023: sono 323 i residenti in più in città per un totale di 61.495 abitanti, confermando Olbia quarto comune sardo per numero di cittadini. Guadagna residenti per la sua capacità di accogliere i flussi migratori, su cui, anche nel 2023, pesa una forte incidenza dei movimenti interni, contando oltre 1.300 trasferimenti dagli altri Comuni sardi e dal resto della penisola, e con poco più di 360 emigrati provenienti dall'estero. Sono i saldi migratori positivi (interno ed esterno), in linea con quelli dell'anno precedente, a sostenere la crescita demografica di Olbia che, al pari degli altri centri, fa i conti con il pesante bilancio della dinamica naturale.

Nascite in calo

L’anagrafe comunale registra più decessi che nascite, (solo) 328 nel 2023, chiudendo l'anno con un saldo negativo (-152) superiore a quello del 2022. Sul trend, che oltre a risentire delle variabili comuni che sfidano la natalità, a Olbia incide anche, la penuria di case in locazione (e con canoni salati). «Uno dei fattori che influisce sul saldo naturale, dandogli un segno meno, è la difficoltà delle giovani coppie a poter convivere sotto lo stesso tetto per mancanza di abitazioni o per il caro affitti, costringendole a risiedere, separatamente, con le famiglie di origine e facendole desistere dal costituire un nucleo famigliare con figli», dice l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai. Sebbene attrattiva per le opportunità professionali, imprenditoriali, con un incremento di quasi il 6 per cento di aziende nel 2023, e nel prossimo futuro, anche formative con l'inaugurazione di nuovi corsi di laurea, Olbia rischia, però, di perdere residenti. «La carenza di case in affitto a lungo termine, negli ultimi anni, ha costretto tanti lavoratori fuori sede a cercare una sistemazione nei Comuni limitrofi, ormai saturi anche questi, ed è sempre più frequente che rinuncino alle offerte di occupazione a causa di questa criticità che potrebbe portare a una fuga significativa di abitanti», aggiunge Lai.

I paesi costieri

Tra i piccoli Comuni della Gallura crescono, pure se in modo molto contenuto, anche quelli costieri: Palau, Trinità d'Agultu Vignola, Aglientu, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e Budoni. Un aumento di poche unità, quello che registra Arzachena, interrompendo un andamento crescente sostenuto che, negli ultimi anni, ha visto il Comune della Costa Smeralda superare quello di Tempio Pausania e piazzarsi al secondo posto per popolazione, dopo Olbia.

In Provincia, decrescono Sassari, che rimane, comunque, la seconda città della Sardegna, e Alghero che perde il 37 per cento di residenti.

