Olbia così fa male: il Guidonia passa al 94’ e i bianchi si ritrovano all’ultimo posto 

Olbia 0

Guidonia 1

Olbia (3-5-2) : Di Chiara; Anelli (36’ st Bertini), Marie-Sainte (23’ st Lucarelli), Gonzalez; Arboleda, De Grazia, Rizzo, Staffa (30’ st Maspero), Yanovskyy (30’ st Putzu); Furtado, Costanzo (23’ st Santi). In panchina Rizzitano, Totti, Chazarreta, Marroni. Allenatore Amelia.

Guidonia Montecelio (3-5-2) : Mastrangelo; Piroli, Cristini, Sfanò; Rossi (19’ st Maccari), Errico, Buono, Spinosa (19’ st Icardi), Guerriero; Calì, Maurizi (39’ st Succi). In panchina Guerrieri, Giordani, Musso, Stefanelli, Calzone, Pacillo. Allenatore D’Antoni.

Arbitro : D’Agnillo di Vasto.

Rete : al 49’ st Calì.

Note : ammoniti Staffa, Arboleda (O), Buono e Errico (G). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 490.

Olbia. La beffa per l’Olbia corre sul filo del recupero. Bianchi sconfitti 0-1 dalla “big” Guidonia Montecelio, che al termine del match della 3ª giornata di Serie D espugna il “Nespoli” con Calì al 94’. E dà una scrollata alla panchina di Marco Amelia, che ora rischia e dice: «Io in discussione? Mi ci sento sempre».

Contro l’unica formazione dalla porta ancora inviolata i galluresi vanno a caccia del primo successo, ma per occasioni il primo tempo - nel quale la curva omaggia Gioele Putzu, il piccolo olbiese scomparso 10 giorni fa - è di marca laziale. Olbia pericolosa su palla inattiva ma, al netto del rigore chiesto per l’atterramento in area di Costanzo al 22’, la chance più ghiotta capita a Errico che 10’ dopo si mangia il vantaggio del Guidonia. Gli ospiti insistono ma sulla via del gol trovano Di Chiara, che si oppone due volte a Rossi e sventa su Sfanò. A ridosso dell’intervallo Furtado, piuttosto evanescente, ciabatta a lato. Nella ripresa volano i cartellini e partono i cambi: obbligati per Amelia quelli di Marie-Sainte e Anelli, che abbandonano per infortunio.

Il resto sono tentativi di sbloccare il risultato con le squadre ormai sfilacciate e il cronometro che corre verso la rete di Calì, che al 4’ di recupero condanna l’Olbia, contestata dalla curva, al secondo ko.

RIPRODUZIONE RISERVATA