Olbia, così fa davvero male 

Olbia 2

Sarnese 3

Olbia (4-2-3-1) : Ascioti; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Yanovskyy; Rizzo (18’ st Cabrera), Maspero (40’ st Della Salandra); De Grazia, Biancu, Costanzo; Ragatzu (40’ st Furtado). In panchina Di Chiara, Lucarelli, Caggiu, Marroni, Diallo, Luzayadio. Allenatore Zé Maria.

Sarnese (3-5-2) : Bonucci; Pezzi, Ricci (44’ st Samotti), De Nova; Bonotto (31’ st Manuzzi), Matese, Vecchione, Labriola, Lfareh; Lagzir (41’ st Bonfiglio), Montini (17’ st Munoz). In panchina Bufano, Uliano, Fall, Montano, Mancino. Allenatore Novelli.

Arbitro : Gambirasio di Bergamo.

Reti : pt 4’ Yanovskyy, 10’ Matese; st 13’ Ragatzu, 15’ e 33’ Lagzir.

Note : ammoniti Rizzo, Biancu, Yanovskyy, Arboleda, Buschiazzo (O), Munoz, Lfareh (S). Recupero: 0’ pt-5’ st. Spettatori 497.

Olbia. Olbia riacciuffata due volte e sconfitta infine 2-3 dalla Sarnese al “Nespoli” nella sfida della 15ª giornata di ritorno di Serie D. Dopo il turno prepasquale la squadra di Zé Maria è costretta a guardarsi le spalle, col margine sui playout che si è ridotto a 2 lunghezze. E a mangiarsi le mani per la vittoria fallita contro la terza della classe, che avrebbe fruttato la salvezza anticipata.

La gara

In campo col lutto al braccio per omaggiare la madre del loro allenatore, scomparsa lunedì, i padroni di casa partono bene e al secondo tiro in porta (il primo è di Biancu, intercettato da Bonucci) passano con Yanovskyy. Dagli sviluppi di una punizione Matese però beffa Ascioti ripristinando l’equilibrio. Seguono l’insidioso piazzato di Ragatzu, sul quale la Sarnese si salva in angolo, il corner di De Grazia, che mette in difficoltà il portiere ospite, e l’occasione di Costanzo, neutralizzato da Bonucci. Sulla conclusione a fil di palo di Lagzir si chiude il primo tempo ed è tutto rimandato alla ripresa.

Secondo tempo

Pronti via e Bonucci nega ancora una volta il gol a Costanzo, ma il portiere nulla può al 13’ contro Ragatzu che dalla triangolazione tra Yanovskyy, Costanzo e De Grazia riporta i bianchi avanti. Peccato che il vantaggio duri 2’: tanto basta a Lagzir per siglare il gol del 2-2.

Il marocchino ci riprova al 24’ ma Ascioti replica a tono, per essere trafitto tuttavia 10’ dopo per il sorpasso della Sarnese. «Perdere contro una squadra così ci sta, ma anche stavolta ci è stato negato un rigore netto», sottolinea Zé Maria a proposito di un fallo su Ragatzu nel primo tempo: «Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cattivi. Ora concentriamoci sulle ultime due partite». Il derby con l’Atletico Uri e la gara con la “big” Gelbison.

