Olbia, corsa contro il tempo 

Olbia. Ieri l’Olbia non si è allenata. E non lo farà (pare) neppure oggi. Domenica scorsa, dopo il derby casalingo col Monastir perso 1-2 e costato due giornate di squalifica a Biancu e una a Buschiazzo, il capitano Ragatzu è stato chiaro: «Se entro questa settimana non arrivano risposte concrete sul pagamento degli stipendi e il futuro dell’Olbia la squadra si ferma».

Consapevole, come tutti nell’ambiente, che solo un cambio di proprietà risolverebbe la crisi economico-finanziaria alla base dei problemi del club.

Trattativa

In città circolano voci su una trattativa importante, però bisognare fare presto: se i bianchi dovessero saltare le prossime due partite sarebbero esclusi dalla Serie D con l’annullamento dei risultati ottenuti fino alla 12ª giornata, la rivoluzione della classifica e la perdita di due categorie. Qualora qualcuno volesse far ripartire l’Olbia la prossima estate dovrebbe ricominciare dalla Promozione.

Intanto è stato approvato il bilancio 23/24, con perdite pari a poco meno di un milione 900mila euro e il solo voto della maggioranza (il prossimo dovrà essere approvato tassativamente entro il 31 dicembre).

Il capitale

Contestualmente, per compensare il patrimonio netto negativo gli amministratori Surace, Räber, Schwerdtfeger e Payandee hanno deliberato un aumento di capitale per la cui sottoscrizione i soci hanno tempo 30 giorni. Da vedere se aderiranno tutti, compresi i soci di minoranza (al 10 per cento a testa) Marino, Bazzu e Tartara la cui partecipazione in caso contrario verrebbe diluita, e come Swiss Pro proprietaria del pacchetto di maggioranza farà fronte all’impegno. C’è chi scommette nella conversione in capitale del credito che la società svizzera vanta nei confronti del club gallurese, circa 2 milioni apportati per la stagione 24/25, con la conseguente riduzione dei debiti dell’Olbia per quella cifra; e chi, invece, spera nell’immissione di liquidità utile a pagare gli stipendi e a scongiurare l’ammutinamento della squadra.

In Tribunale

Quanto all’istanza di liquidazione giudiziale presentata al Palazzo di giustizia da un tesserato a fine ottobre, in attesa della convocazione dell’udienza e ferma restando la possibilità di un accordo tra le parti, nell’ipotesi che il Tribunale di Tempio Pausania dichiari il fallimento del club l’attività sportiva potrebbe proseguire con l’esercizio provvisorio affidato al curatore o a un soggetto finanziatore e la messa all’asta del titolo sportivo. Sempre che l’Olbia non venga esclusa prima dal campionato.

