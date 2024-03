Olbia, conta solo la vittoria oggi al “Nespoli” col Sestri Levante 

Per l’Olbia ogni sfida è quella della vita. Nulla di strano per una squadra che è penultima in classifica da tre mesi e lotta da metà campionato per la sopravvivenza.

Il match contro il Sestri Levante, di scena oggi al “Nespoli” (ore 14), potrebbe esserlo tuttavia di più: lì dietro la Fermana ha vinto e l’ha agganciata a quota 25, ora anche i playout – a sei gare dal termine della stagione regolare – sono ancora tutti da conquistare. «L’Olbia deve fare bene a prescindere dai risultati degli altri, ma un campionato vivo in fondo alla classifica è meglio, perché ci costringe a stare ancora di più sul pezzo», ha esordito ieri Marco Gaburro presentando la partita del ritorno in campo dopo il rinvio col Rimini. «Se da un lato la pausa forzata dopo la vittoria sulla Recanatese ci ha tolto adrenalina, che giocando subito avremmo potuto sfruttare, dall’altro ha regalato un po’ di normalità, che a questa squadra, per colpe proprie, è spesso mancata», ha proseguito l’allenatore dei bianchi, che recupera Catania post infortunio ma perde Arboleda per squalifica.

«Al netto delle assenze la squadra sta bene: ora bisogna alzare il livello di tensione e attenzione, perché i punti che si faranno da qui alla fine peseranno più di quelli fatti finora». Pure per il Sestri Levante, che con 38 punti, a +4 sui playout, non dorme sonni tranquilli nonostante venga da 3 vittorie e un pareggio. «Se riusciremo a replicare per intensità la partita con la Recanatese, per loro sarà difficile», aggiunge Gaburro, «andare forte è difficile, ma è quello che dobbiamo fare».

La formazione

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi,

Motolese; Zallu,

La Rosa, Biancu, Montebugnoli; Dessena, Nanni, Ragatzu. Allenatore Gaburro.

