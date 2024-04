Olbia con un piede in Serie D 

Olbia 0

Pescara 3

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena (9’ st Boganini), La Rosa (16’ st Zanchetta), Biancu; Catania (25’ Fabbri), Bianchimano (16’ st Nanni), Ragatzu. In panchina Fraraccio, Zallu, Schiavone, Scaringi, Mameli, Gennari, Riccieri, Di Marcello, Scapin. Allenatore Biagioni.

Pescara (4-3-3) : Plizzari; Brosco, Floriani, Mesik, Pierno; Tunjov (37’ st Sasanelli), Squizzato, Aloi (23’ st De Marco); Merola (37’ st Franchini), Cuppone (9’ st Vergani), Accornero (23’ st Cangiano). In panchina Gasparini, Profeta, Di Pasquale, Meazzi, Capone, Staver, Moruzzi, Dagasso. Allenatore Cascione.

Arbitro : Virgilio di Trapani.

Reti : nel pt, 41’ Merola (r), 46’ Accornero; nel st, 46’ Sasanelli.

Note : espulso Montebugnoli al 23’. Ammoniti Bianchimano, Arboleda, Dessena, Ragatzu, Fabbri (O) e Squizzato (P). Recupero 1’ pt-0’ st. Spettatori 702.

Olbia. Olbia sconfitta in casa dal Pescara 0-3 e condannata alla retrocessione quasi sicura a due turni dalla fine del campionato di Serie C. Al “Nespoli” la squadra di Oberdan Biagioni fallisce la partita della vita, nonostante un buon approccio, condizionata da due episodi nel primo tempo.

Al 23’ Montebugnoli strattona Merola lanciato a rete e si becca il rosso diretto lasciando i bianchi in dieci, mentre al 40’ Bellodi atterra Pierno in area mandando Merola sul dischetto per il vantaggio degli ospiti. Nel recupero il Pescara raddoppia su azione con Accornero, e la salita diventa impossibile. Nella ripresa Van der Want si oppone ad Accornero e a Pierno per capitolare infine di nuovo, dopo una frazione scivolata via tra ammonizioni e sostituzioni, contro il neo entrato Sasanelli, autore del 3-0. Alla fine parla solo il presidente Guido Surace, che dice: «Sono molto deluso e amareggiato per la situazione, come tutti i tifosi. Adesso non è il caso di rilasciare altre dichiarazioni, ma abbiamo in programma di rimanere a Olbia per i prossimi 10 anni con un piano che sveleremo nei prossimi giorni».

Intanto l’Olbia resta ultima con 25 punti, mentre il vice fanalino di coda Fermana allunga a +6. Se la Recanatese, quintultima a +12, dovesse vincere stasera in casa del Cesena, già in B, per i bianchi sarà retrocessione diretta perché non sarebbero più in grado di colmare il gap che serve per fare i playout.

