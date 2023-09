Olbia, con la Carrarese è un punto che vale 

Olbia 0

Carrarese 0

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda (10’ st Fabbri), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti (35’ st Zallu), Ragatzu, Contini (10’ st Corti); Nanni (40’ st Scapin). In panchina Palmisani, Van der Want, Incerti, Zanchetta, Palomba, L. Belloni, Mameli, Caggiu. Allenatore Greco.

Carrarese (3-5-2) : Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (24’ st Zanon), N. Belloni (31’ st Morosini), Della Latta (13’ st Zuelli), Schiavi (13’ st Capezzi), Cicconi; Simeri (1’ st Panico), Capello. In panchina Tampucci, Mazzini, Illanes, Palmieri, Oppola, Raimo, Cartano, Sementa. Allenatore Dal Canto.

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Note : ammonito Muratori, vice allenatore dell’Olbia, Arboleda, Fabbri, Motolese (O), N. Belloni e Capezzi (C).

Olbia. L’Olbia addomestica la “big” Carrarese, fermata sullo 0-0 ieri al “Nespoli”, e conquista un buon punto alla 5ª giornata di Serie C. Il secondo della settimana dopo quello rimediato in trasferta contro l’Arezzo nell’infrasettimanale di martedì.

Reduci dalla sconfitta nello scontro al vertice con la Torres, i marmiferi arrivano in Gallura per rifarsi ma la squadra di Leandro Greco glielo impedisce sfoderando una prestazione all’altezza della sfida. Primo tempo equilibrato con qualche occasione in più per gli ospiti, anche se il primo rischio l’Olbia lo corre da sé quando al quarto d’ora Arboleda sfiora l’autorete sul traversone di Grassini: bravissimo Rinaldi a evitare la beffa. Poi, superato il 20’, ci pensa Simeri a graziare il portiere di casa mandando fuori da ottima posizione. Lo imita subito dopo Cavuoti, dall’altra parte, calciando alle stelle dal limite. Ancora Rinaldi in evidenza al 25’ su Schiavi e al 37’ su Capello. Chiude la frazione l’intervento di Bleve, sul fronte opposto, sul tiro di Nanni dagli sviluppi di una punizione di Ragatzu (42’).

A inizio ripresa Rinaldi si esibisce in presa bassa sulla conclusione di Di Gennaro da angolo. Poche le emozioni a seguire, con un paio di sortite offensive dei galluresi, vedi Nanni su azione e Motolese da palla inattiva, i cambi e la parata a terra di Rinaldi sul tentativo del neo entrato Zuelli (34’). A ridosso del recupero, La Rosa ruba palla sulla trequarti e si esibisce in un siluro a lunga gittata che termina a lato. Finisce qui.

