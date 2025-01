Olbia, clima incandescente 

Olbia. Sciopero sì, sciopero no, sciopero nì. Mercoledì alternativo per l’Olbia, che ieri mattina ha incrociato le braccia (come già aveva fatto martedì) ma nel pomeriggio è tornata al lavoro al Geovillage agli ordini di Zé Maria. Che per il derby di domenica col Latte Dolce potrebbe avere a disposizione Daniele Ragatzu: l’ex capitano è atteso in città per incontrare il presidente Guido Surace, e chissà che la firma non venga ufficializzata nelle prossime ore. Sempre che il giocatore non ceda prima alle lusinghe del Budoni, che gli avrebbe fatto un’offerta piuttosto allettante per scendere in Eccellenza.

Lavori fermi

Intanto lo sciopero minacciato martedì, alla ripresa dopo la sconfitta con l’Ilvamaddalena (poi la seduta si è svolta regolarmente dopo il confronto col patron Benno Raeber), è stato messo in atto ieri dai giocatori che hanno disertato la prima seduta per dare un segnale alla proprietà svizzera, dalla quale attendono lo stipendio di novembre cui tra poco si aggiungerà quello di dicembre. Per interrompere la protesta Staffa e compagni si sarebbero accontentati nell’immediato di un anticipo sulla mensilità arretrata ai giocatori più giovani, che sarebbero quelli messi peggio. Per il resto si aspetta lo svincolo della fideiussione da 350mila euro dello scorso anno, che potrebbe tuttavia arrivare più avanti rispetto alla data indicata (metà gennaio). I fondi per pagare gli emolumenti andranno trovati altrove, anche perché pure i contributi regionali, circa 300mila euro, potrebbero subire dei ritardi.

Tensioni

Oggi la squadra dovrebbe allenarsi regolarmente ma il clima è teso tra la situazione in classifica, peggiorata dopo la sconfitta per 4-2 nel derby di Gallura che ha fatto precipitare i bianchi al terzultimo posto in Serie D, e le difficoltà economico-finanziarie della società, che (tra le altre cose) a breve dovrà presentare il bilancio dell’anno scorso agli azionisti per l’approvazione. Stando così le cose, fare mercato per regalare a Zé Maria i rinforzi tanto agognati - «un play, un esterno destro e un difensore centrale», ricorda lui - diventa un’impresa. Per questo sul ritorno di Ragatzu il tecnico avrebbe manifestato una certa apertura, a maggior ragione se dovesse arrivare in tempo per il Latte Dolce contro il quale mancheranno Furtado e De Grazia per squalifica. Oltre alla firma del fantasista quartese nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità della promozione del difensore Gonzalez al ruolo di direttore sportivo, figura assente quest’anno nel club gallurese.

