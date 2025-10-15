Olbia Challenger, tocca allo spagnolo Landaluce 

La pioggia caduta su parte dell'Isola, ha condizionato anche gli appuntamenti tennistici in programma. L'Olbia Challenger, dopo l'emozione del match di martedì sera tra Alejandro Tabilo e Lorenzo Carboni (con la “benedizione” del forte cileno all'algherese: «Lorenzo ha un grande futuro davanti a sé e sono sicuro che ne sentiremo parlare prossimamente»), ha mandato in scena una giornata di doppi indoor. Pierluigi Basile e Carlo Alberto Caniato sono stati sconfitti 6-3, 6-4 da Szymon Kielan e Filip Pieczonka, mentre Giorgio Ricca, in coppia con Ivan Liutarevich, ha lottato cedendo 6-7(5), 7-6(3), 11-9 davanti ad Anirudh Chandrasekar e Reese Stalder. Previsto per oggi l'esordio del campione uscente Martin Landaluce, che alle 10 sfiderà Justin Engel e, in caso di vittoria, tornerà in campo contro Borna Gojo subito dopo il match che vedrà Tabilo affrontare Daniil Glinka. In campo anche Basile contro la testa di serie numero 6 Pablo Carreno Busta (ed eventualmente con Luka Pavlovic) e Caniato contro Nerman Fatic.

Dessolis eliminata

Sconfitta in tre set per Barbara Dessolis nel primo turno del quinto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Dopo aver superato le qualificazioni, la tennista nuorese ha lottato oltre due ore prima di cedere strada 2-6, 6-1, 6-3 alla georgiana Sofia Shapatava.



