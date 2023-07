Olbia, c’è montebugnoli 

Olbia. Per un over che saluta dopo tre stagioni da protagonista in maglia bianca, come Emerson, c’è un nuovo under che si affaccia sulla scena dell’Olbia Calcio: è Matteo Montebugnoli, di cui, nei primissimi giorni di mercato, il club gallurese si appresta a perfezionare l’acquisto.

Difensore

Il terzino scuola Bologna, classe 2002, in forza l’anno scorso alla Vastese in Serie D, completerebbe la fascia sinistra già presidiata da Davide Mordini, ma è adattabile centrale. Non un dettaglio, considerata la partenza di Emerson: sabato, via Instagram, il difensore brasiliano ha ringraziato la società e tutto l’ambiente congedandosi dall’Olbia dopo la scadenza del contratto, avvenuta il 30 giugno. Per lui, evidentemente, non ci sarà rinnovo. L’altro giovane sul quale sono concentrate le attenzioni del direttore sportivo Tomaso Tatti è Federico Zanchetta: archiviato l’anno in prestito dalla Spal, si lavora all’acquisto a titolo definitivo. Allo stesso modo, l’Olbia prova a trattenere Gabriele Bellodi, di proprietà del Milan. Nel frattempo è stato esercitato l’obbligo di riscatto dalla Virtus Entella dell’ex capitano del Cagliari Daniele Dessena, che era arrivato in prestito a gennaio, e un paio di club di Serie B avrebbero messo gli occhi su Roberto Biancu, legato alla società del presidente Alessandro Marino per altri 2 anni. Se ci fossero le condizioni il sassarese potrebbe partire: se ne saprà di più in settimana, quando Tatti farà il punto della situazione.

Ecco il tecnico

Poi sarà la volta del nuovo allenatore, Leandro Greco: atteso in città tra sabato e domenica, l’ex Südtirol sarà presentato ufficialmente, con lo staff tecnico al completo, prima della partenza per Buddusò, dove dal 14 luglio inizierà il ritiro precampionato. Primo test il 21 luglio al “Nespoli” contro il Cagliari, nel 7° Trofeo Sardegna; dunque, le amichevoli del 30 luglio con la Primavera rossoblù e del 4 agosto contro il Calangianus, entrambe a Buddusò. Primo impegno ufficiale il 20 agosto con i preliminari di Coppa Italia e il debutto nel campionato di Serie C, ottavo consecutivo, il 27. Novità, infine, nell’organigramma societario, dove nel ruolo di responsabile Marketing e Comunicazione ricoperto per 7 anni da Matteo Sechi, trasferitosi al Cagliari, subentra Massimiliano Varrucciu, proveniente dal Montevarchi.

