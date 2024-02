Olbia capofila virtuosa d’Italia 

Nessuna svolta a destra o a sinistra. La direzione a Olbia, dal 2021, è solo una: guidare a trenta chilometri orari in tutte le strade urbane del territorio comunale. Prima Città 30 in Italia, apripista per gli altri (pochi) Comuni italiani che l'hanno utilizzata come modello virtuoso da imitare, Olbia a velocità ridotta porta a casa uno dei risultati a cui puntavano le intenzioni dell'amministrazione comunale quando, quasi tre anni fa, ha assunto la decisione di ridurre i limiti di velocità.

Obiettivo sicurezza

Oltre a incentivare la mobilità attiva e a restituire vivibilità agli spazi urbani, l'ambizione del sindaco, Settimo Nizzi, era aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre gli impatti fatali in caso di incidenti. Obiettivo raggiunto, secondo i dati dell'osservatorio della Polizia Stradale Asaps, Olbia, nel 2023, ha registrato zero vittime tra pedoni e ciclisti. Tanto basta secondo il primo cittadino a giustificare la scelta del limite di velocità fissato a trenta definito irragionevole e ideologico dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che, qualche giorno fa, ha firmato una direttiva che frena sulla possibilità di creare ‘Zone 30’ estese a tutto il centro urbano e deroga il limite sotto i 50 chilometri orari a strade chiaramente individuate e caratterizzate da particolari condizioni.

Senza retorica, il sindaco forzista replica al provvedimento del ministro leghista, «comunque ancora inefficace e inapplicabile: invito Salvini a visitare la città per vedere personalmente che a Olbia la qualità della vita è elevata anche grazie a queste misure, applicate per una questione di civiltà, che contribuiscono ad aumentare il benessere dei cittadini».

Le associazioni

A chi dice che il limite di trenta chilometri orari va bene solo in certe vie o nel centro e non nelle periferie, l'associazione per la mobilità sostenibile Hub.mat risponde: «La vita delle persone che abitano in centro o in periferia ha lo stesso valore e le vittime stradali non sono di destra o di sinistra». Non solo la sicurezza, per la presidente di Hub.mat, Roberta Calcina, “«a ridotta velocità nell'area urbana ha migliorato la convivenza tra le diverse utenze dello spazio pubblico: non solo persone che si muovono in uno spazio più sicuro ma persone che lo vivono, in cui il traffico più lento ha contribuito a incentivare attività ricreative, commerciali, culturali e sportive nelle strade».

