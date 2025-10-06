Olbia, cambio di proprietà. Ma la squadra si è fermata 

Olbia. Il cambio ai vertici dell’Olbia sarebbe questione di ore: il patron Murat Yilmaz e l’imprenditore edile sardo di stanza in Svizzera Roberto Sulas avrebbero trovato la quadra e la firma per la cessione del 70 per cento delle quote controllate dal magnate turco, attraverso SwissPro, potrebbe arrivare tra oggi e domani.

Intanto la squadra si ferma. Ieri i giocatori capitanati da Daniele Ragatzu hanno rotto il silenzio con un comunicato stampa in cui, dopo essersi scusati per il disastroso derby col Latte Dolce, perso in casa 1-6, e aver ringraziato la curva e l’intero Nespoli per il supporto ricevuto domenica, i dipendenti dell’Olbia Calcio e i volontari del Comitato di sostegno per essergli stati vicini dall’inizio della stagione, annunciano che oggi non prenderanno parte alla seduta che segna la ripresa degli allenamenti in vista del match col Montespaccato. “Dopo mesi di incertezze, chiediamo a gran voce rispetto per noi e per questa maglia. Noi gruppo squadra patiamo il silenzio di una proprietà assente e inoperosa – si legge – ma è arrivato il momento di avere risposte e certezze. Chiediamo alla proprietà di riparare al danno fatto, di aver rispetto di chi lavora e soprattutto di una città che vede 120 anni di storia calcistica lasciati morire”.

Lo stop

Le questioni di campo cedono il passo alle ragioni societarie, dalle quali dipende il futuro dei bianchi, futuro che non può prescindere da una nuova proprietà. Sulas, che ha svelato di aver offerto a Yilmaz 700mila euro più l’accollo dei debiti (che ammonterebbero a 4 milioni e mezzo di euro) e di godere del sostegno dei soci di minoranza Gian Renzo Bazzu e Alessandro Marino, presidente dei bianchi per otto stagioni in Serie C fino all’anno scorso, è pronto a subentrare a prescindere dal fatto che all’appello manchino gli ultimi due bilanci. Evidentemente, ha ottenuto le garanzie chieste per imbarcarsi nell’impresa Olbia Calcio, gloriosa realtà calcistica mai così vicina al fallimento. L’abbraccio del Nespoli la dice lunga sulla consapevolezza dei tifosi sul momento della squadra. Al di là degli errori tecnici sottolineati dall’allenatore Giancarlo Favarin, il risultato del derby è figlio anche della mancanza di serenità dei giocatori, in attesa (tra le altre cose) di diverse mensilità come gli altri dipendenti dell’Olbia Calcio.

