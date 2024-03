Olbia, bocche cucite sul riassetto societario 

Olbia. All’Olbia tutto tace. Le voci delle dimissioni del presidente Alessandro Marino e degli altri soci di minoranza Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, che avevano iniziato a circolare mercoledì mattina, per essere poi, nelle ore successive, ufficiosamente corrette da fonti interne in un più sereno passaggio di consegne al vertice tra il docente pescarese e Guido Surace, direttore finanziario di SwissPro, proprietaria al settanta per cento del club gallurese da novembre, rimangono tali.

Il punto

Il comunicato ufficiale della società, atteso per ieri, non è arrivato. E chissà se arriverà mai. Di fatto, l’accelerata sul fronte del riassetto societario c’è stata, tanto che Surace ha assunto il ruolo di general manager dell’Olbia, restringendo il campo d’azione e decisionale di Marino, alla guida dei bianchi da otto anni. Resta da capire il perché. E da vedere se e con quale incarico l’ex membro del cda del Cagliari rimarrà all’Olbia fino al termine della stagione più complicata dal ritorno in Serie C, con i galluresi penultimi in classifica con 25 punti e drammaticamente invischiati nella lotta salvezza a 6 giornate dalla fine del campionato. Intanto, la squadra è tornata ad allenarsi al “Nespoli” agli ordini di Marco Gaburro per preparare la gara interna col Sestri Levante del 30 marzo: domenica non si gioca per il rinvio del match col Rimini al 3 aprile, chiesto dall’Olbia per gli impegni in Nazionale di Rinaldi (Italia U21), Nanni e Fabbri (San Marino). La società, nelle persone di Marino, del ds Tomaso Tatti e di Ninni Corda, consulente di SwissPro, stanno facendo sentire la loro vicinanza alla squadra, che domenica contro la Recanatese ha ritrovato successo, sorriso, gioco e autostima. L’obiettivo è di concedere il bis col Sestri Levante, secondo scontro diretto di fila, per inaugurare al meglio il tour de force di tre partite in una settimana: dopo i liguri l’Olbia affronterà infatti una doppia trasferta tra Rimini (3 aprile) e Perugia (il 7).

