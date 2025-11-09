Olbia bloccata dalla cenerentola cassino e favarin lancia l’allarme: «Non c’è futuro» 

Cassino 0

Olbia 0

Cassino (3-5-2) : Lovecchio; Maini (13’ st Plini), Rota, La Gamba; Nardelli, Cavaliere (8’ st Raucci), Orlando, Carnevale, Merolla (24’ st Magliocchetti); Tribelli, D’Alessandris (34’ st Rossi). In panchina Martinelli, Acatullo, Paglia, Nela, Zampella. Allenatore Mancone.

Olbia (4-3-1-2) : Viscovo; M. Perrone, Staffa, Modesti, Petrone; Saggia, Mameli, Lobrano (13’ st Moretti); Biancu; Marrazzo (13’ st Furtado), Ragatzu. In panchina S. Perrone, Islam, Deiana Testoni, Cassitta, Cabrera, Mollo. Allenatore Favarin.

Arbitro : Aurisano di Campobasso.

Note : ammoniti Orlando, Plini, La Gamba (C), Furtado, Staffa (O). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori circa 400.

Cassino. Più dello 0-0 sul campo del fanalino di coda Cassino, al triplice fischio della sfida dell’11ª giornata di Serie D fanno rumore le dichiarazioni dell’allenatore dell’Olbia.

Dopo aver commentato il risultato definito «giusto, è stata una partita equilibrata senza grandi occasioni da una parte e dall’altra», Favarin alla domanda sulle prospettive della sua squadra ha replicato così: «La speranza è di arrivare a domani sera. I ragazzi stanno facendo sacrifici dall’11 agosto e i 17 punti che abbiamo in classifica sono un bottino enorme per le condizioni in cui siamo». Sottolineando: «Le parole se le porta via il vento, si devono fare i fatti e adesso non c’è niente che ci dà la speranza di andare avanti». L’allusione è al caos societario che regna sovrano dall’inizio della stagione con giocatori, membri dello staff tecnico e dipendenti del club indietro di diversi stipendi.

Anche il divieto di vendita dei biglietti per la gara di ieri per i residenti in Sardegna è stato reso noto via social solo a poche ore dalla gara, risultato del vuoto comunicativo che si è venuto a creare col vuoto dirigenziale successivo al commissariamento dell’ex presidente Surace da parte del patron turco Yilma, e alla mancata sostituzione con una figura equivalente, mentre si attendeva un cambio di proprietà mai avvenuto.

