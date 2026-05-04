Olbia avvisata: «Con l’Ischia sarà la gara della vita» 

Olbia. Ora non resta che sbancare Ischia. Pareggiando 2-2 a Tertenia con la Costa Orientale Sarda l’Olbia si è assicurata la possibilità di salvare la categoria ai playout contro i campani, ma per restare in Serie D i bianchi hanno a disposizione un solo risultato.

Il punto conquistato domenica nel derby dell’ultima giornata della stagione regolare ha permesso alla squadra di Daniele Livieri di evitare la retrocessione diretta per il non eccessivo distacco dalla tredicesima classificata, che è proprio l’Ischia, ma vista la migliore posizione ottenuta a fine campionato l’avversario ha il vantaggio di giocare in casa lo spareggio e di potersi salvare anche qualora la sfida dovesse terminare in parità. Si tratta infatti di una partita secca, nella quale in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari sono previsti i supplementari ma non i rigori: non a caso nel post partita con la Cos l’allenatore dei galluresi l’ha definita «la gara della vita».

Per evitare quella che sarebbe la seconda retrocessione negli ultimi tre anni l’Olbia è obbligata a vincere: quest’anno lontano dalla Sardegna l’ha fatto solo tre volte, anche se uno dei successi esterni è maturato proprio allo stadio Mazzella. A ben vedere i precedenti pendono a favore dei bianchi: se al Nespoli all’andata finì 1-1, al ritorno i galluresi si imposero 3-1 trascinati da Willis Furtado, autore dei tre gol. Data la posta in palio, domenica nella tana dell’Ischia (che dall’ultimo scontro ha peraltro cambiato guida tecnica) sarà, però, un’altra storia. E bisognerà arrivarci al meglio.

Per l’occasione Livieri proverà a recuperare Aniello Viscovo, Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, assenti per infortunio nel derby: il portiere s’è fatto male a Tertenia nel riscaldamento, mentre i due capitani hanno lamentato fastidi fisici alla vigilia. Il futuro dei galluresi passerà dunque dagli ultimi 90’ (più eventuali supplementari) della stagione, almeno sul campo. Poi la palla finirà nelle mani dei vertici della Prosoccer, di cui al momento si sa solo che ha pagato alla SwissPro un acconto minimo dei 700mila euro (più l’accollo dei debiti) pattuiti a gennaio per il passaggio di proprietà.

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