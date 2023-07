Olbia-Arzachena, un pasticcio 

Il 18 marzo scorso i sindaci si erano dati appuntamento nella rotatoria di Picuccia (alle porte di Arzachena) per denunciare (ennesimo sit in) l’incompiuta storica della Statale 125. Una decina di giorni fa il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha postato un video con una interminabile colonna di auto sulla Statale, commentando: «È il 21 giugno, e ad agosto?». Un automobilista ha aggiunto: «Sulla Olbia Arzachena è così da un mese». Tutto male per la strada più importante della Gallura. Ma adesso va anche peggio, perché oltre alle code chilometriche c’è un nuovo pasticcio all’orizzonte, che potrebbe cancellare anche le esigue speranze dell’apertura del cantiere. Un altro “trappolone” burocratico che rischia di rallentare ancora la procedura dell’Anas. E l’estate 2023, oltre alle code, rischia di non portare niente di buono anche per l’altra strada “beffa” gallurese, la Olbia-Tempio. Il cantiere di Monte Pino (rifacimento tratto crollato nel 2013) potrebbe fermarsi a breve, perché l’Anas ha quasi ultimato il tratto di sua competenza, mentre la Provincia è ancora in alto, altissimo mare. Ma basta, perché è tutto il nord Sardegna che protesta.

Tutto da rifare?

Mentre gli automobilisti incolonnati sacramentano sotto il sole (anche ieri mattina la fila era chilometrica) chi segue l’iter della riqualificazione della Statale 125 ha scoperto che c’è un problema non da poco. Qualche mese fa, i sindaci dei centri interessati hanno dato il via libera a una variante del tracciato. Per le amministrazioni di Olbia, Arzachena e gli altri paesi (la Statale è la Olbia Santa Teresa Palau) si è trattato di un passaggio burocratico ordinario, a quanto pare la variante non sostanziale serve a facilitare la circolazione sull'attuale sede stradale una volta aperto il cantiere. Il problema però è che la Vas (Valutazione ambientale strategica) e la Via (Valutazione di impatto ambientale) sono state rilasciate sul vecchio tracciato e non sul nuovo. ll sindacalista Mirko Idili è un componente del Tag Gallura (l’organismo che raccoglie le organizzazioni di categoria del territorio) e dice: «Siamo molto preoccupati, è vero. Stiamo cercando di capire se sono necessarie nuove Via e Vas. Sarebbe un rinvio senza data». Tra l’altro il Tag, attraverso la sua presidente, Luisa Di Lorenzo, ha già denunciato che nonostante le rassicurazioni della giunta regionale non è stato convocato il tavolo tecnico sulla Ss 125, ossia non sono stati coinvolti sindaci e organizzazioni di categoria per un confronto tecnico con Anas.

A due velocità

A Monte Pino, invece, si vive un paradosso. L’Anas e Italiana Costruzioni stanno assemblando il ponte in acciaio che sarà posizionato sul tratto crollato nel 2013. Per ultimare l’opera non ci vorrà molto tempo. La Gallura attende il ripristino della strada a dieci anni. Ma non serve correre, perché la Provincia deve provvedere a riqualificare diversi chil ometri della Sp 38 e non ha ancora iniziato i lavori di sua competenza. Giuseppina Pasella, coordinatrice del Comitato Monte Pino, dice: «Cosa rischiamo? È semplice, il cantiere, potrebbe fermarsi. Lo diremo venerdì prossimo, a Cagliari, al presidente della Regione e all’assessore Saiu».

Grane per la Provincia

L’amministrazione provinciale non ha grane solo in Gallura. Sei sindaci ieri erano in strada per chiedere la messa in sicurezza della Provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri. È stato scelto uno dei punti più pericolosi, l’incrocio a raso di Tissi. C’erano i primi cittadini di Tissi, Gian Maria Budroni, di Uri, Matteo Dettori, di Ossi, Pasqualino Lubinu, di Usini, Antonio Brundu, di Putifigari, Giacomo Contini e di Ittiri, Antonio Sau. Hanno incontrato l'amministratore della Provincia, Pietro Fois. Sulla 131 intanto, nel viadotto di Monte Olia, dove è stato completato il risanamento, sono iniziate le prove di carico.

