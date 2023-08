Olbia-Arzachena: rivolta vicina 

A marzo un sit in nella rotatoria di Picuccia, ad Arzachena, con i sindaci, le organizzazioni di categoria e i sindacati sul piede di guerra, poi un ultimatum ad Anas e Regione e adesso la prospettiva concreta di blocchi stradali: la tormentata vicenda della Olbia Arzachena Palau Santa Teresa, forse la più grande incompiuta della viabilità gallurese, è in una fase critica, di alta tensione. Regione e Anas avevano garantito lo sblocco del progetto di riqualificazione della Statale, almeno il primo tratto (ad Olbia sino ad Arzachena, quattro corsie) ma adesso si scopre che per il progetto approvato e adottato (con tanto di valutazione di impatto ambientale) è stata proposta una variante. Si tratta di una modifica del tracciato indicato da anni e approvato a tutti i livelli.

Nel 2018 avevano detto sì al tracciato i Consigli comunali di Olbia, Arzachena, Palau e La Maddalena. Ora, stando a quanto hanno verificato sindacati e organizzazioni del territorio, la variante sta rallentando drammaticamente l’iter del progetto che, in realtà, era già al palo. Una situazione che è cambiata completamente, e in peggio, con l’arrivo dell’estate. Infatti a partire dai primi giorni di luglio sulla Statale 125 è iniziato il delirio. Code chilometriche alle porte di Olbia, soprattutto in concomitanza con imbarchi e sbarchi nel porto dell’Isola Bianca, hanno trasformato la strada in un inferno per turisti e residenti. Sorpassi azzardati, litigi e manovre ad alto rischio per superare gli ingorghi di traffico hanno messo in pericolo la circolazione.

Tre morti sulla Statale

La Ss 125 è una strada trafficata e pericolosa, il primo tratto da Olbia ad Arzachena in una situazione di normalità si percorre in venti minuti, in questi giorni può servire anche un’ora. E non è più solo una questione di tempi. Dall’inizio dell’estate tre persone hanno perso la vita sulla Statale, due turiste di Frosinone e, nei giorni scorsi, un bambino di pochi mesi sbalzato dall’abitacolo di un’auto. Ogni incidente fa storia a se, ma è certo che la Ss 125 è pericolosa e inadeguata. Il Tavolo della Associzioni della Gallura (TAG), organismo che mette insieme sindacati e organizzazioni di categoria del territorio è pronto a iniziative di protesta forti, dice la coordinatrice, Luisa Di Lorenzo: «Il problema è anche quello di una strada che danneggia l’immagine della Gallura e non solo sul piano turistico». Nel nord est dell’Isola sono sul piede di guerra i comitati civici nati per sbloccare i lavori della Olbia Tempio (cantiere di Monte Pino) e la riqualificazione del Ponte Diana.

